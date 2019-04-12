Притеснение попавших в черный список ЦБ сотрудников грозит работодателям штрафом и тюрьмой

В вопиющих случаях дискриминации сотрудников по обстоятельствам, не связанным с их деловыми качествами, может идти речь о наказании работодателя в виде лишения свободы. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей сообщил эксперт по защите трудовых прав граждан, партнер специализированной юридической фирмы MCC Legal Сергей Саурин. Так юрист прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о возможных трудностях на работе и во время трудоустройства у фигуранта конфиденциального черного списка Центробанка РФ, оказавшегося в открытом доступе.

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что в публичный доступ попала информация о клиентах, которым банки отказали в обслуживании по закону (115-ФЗ) о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Эксперты отметили, что включение в указанный черный список вовсе не означает причастность человека к совершению каких-либо преступлений, однако для фигурантов обнародованной базы данных этот факт может обернуться проблемами на работе или при трудоустройстве.

Саурин не исключает такой возможности, особенно в случае с организациями с государственным участием. При наличии доказательств последствия для руководителей компаний, уделяющих чрезмерное внимание нелегально попавшему в открытый доступ списку, могут быть самыми серьезными.

«Это административная ответственность в виде штрафа в размере до 50 тысяч рублей по каждому факту нарушения. Плюс, если будет установлен факт дискриминации, это может быть вплоть до уголовной ответственности по статье 136, а в каких-то вопиющих случаях и лишение свободы», — рассказал ФАН эксперт.

Сергей Саурин отметил, что уголовная ответственность по указанной статье возникает крайне редко. При этом работник, чьи права были нарушены, может дополнительно претендовать на компенсацию морального вреда. По словам юриста, размер выплаты может составить около 15–20 тысяч рублей. Однако он обратил внимание на то, что добиться компенсации и наказать работодателя без подтверждения факта притеснения в связи с причастностью к черному списку будет невозможно.

«Человек вправе потребовать письменный отказ с мотивировкой, почему ему отказали. Если работодатель подобного отказа не выдаст, он вправе обратиться в инспекцию по труду с тем, чтобы работодателя привлекли к административной ответственности за такой отказ», — пояснил Саурин.

Обвинения, не подтвержденные официальными отказами, по словам юриста, окажутся бесполезными. Добиться справедливости в таких случаях будет практически невозможно. Однако он подчеркнул, что вероятность массовой дискриминации фигурантов обнародованного черного списка невелика.

«Дело в том, что эти списки, как правило, касаются вопросов, связанных с блокировкой карт, сомнительными операциями, с черными схемами транзакций. Так или иначе эта информация не свидетельствует о плохой трудоспособности, нелояльности сотрудника и так далее. Это [причастность к черному списку ЦБ РФ], скорее всего, информация, которая является своего рода негативным маркером в отношении человека, но с точки зрения государства, а не коммерческой компании», — отметил эксперт.

В обнародованной базе данных содержатся сведения о 120 тысячах физических лиц, индивидуальных предпринимателей и компаний, в том числе ФИО, паспортные данные и даты рождения людей, а также ИНН и наименования организаций. Записи датируются периодом с 26 июня по 6 декабря 2017 года. Именно с первой даты Банк России начал формировать и рассылать черный список клиентов, которым было отказано в обслуживании из-за подозрений в нарушении 115-ФЗ. Центробанк и Росфинмониторинг заявили о своей непричастности к утечке конфиденциальной информации.