Сирийские беженцы продолжают возвращаться в родные деревни через КПП «Насиб»

Дамаск, 13 апреля. Новая партия сирийских беженцев покинула лагерь в Иордании и прибыла на родину через контрольно-пропускной пункт «Насиб» в рамках государственной программы по возвращению всех перемещенных лиц в их родные районы, освобожденные сирийской арабской армией от терроризма. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Сирийские беженцы и их багаж перевозились на специальных автобусах, которые были назначены соответствующими властями для доставки их в районы, свободные от терроризма.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Глава Центра иммиграции и паспортов на контрольно-пропускном пункте «Насиб» полковник Мазен Гандур заявил, что «члены центра предоставили все необходимые услуги и транспортные средства для перемещенных семей, возвращающихся из лагерей беженцев в Иордании в Сирию». Он отметил, что «инструкции, изданные министерством внутренних дел, свидетельствуют о соблюдении доброго приема сирийцев, возвращающихся на родину».

Стоит отметить, что сирийские власти делают все возможное, чтобы вынужденные сирийские беженцы как можно скорее вернулись в родные деревни и города, освобожденные от незаконных вооруженных группировок.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что группа сирийских семей вернулась на родину из лагеря в Иордании. Эта партия перемещенных в результате терроризма сирийцев прибыла из лагерей Синих и Заатари в Иордании.

Как стало известно, соответствующие власти подготовили необходимое количество автобусов, открыли медицинский пункт со всеми необходимыми лекарствами и направили машины скорой помощи с врачебным персоналом для приема перемещенных лиц, возвращающихся домой.

Со своей стороны сирийские беженцы выразили свою радость по поводу возвращения на родину после того, как сирийская правительственная армия восстановила безопасность и стабильность в освобожденных от боевиков районах.