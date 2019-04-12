Роскачество рассказало о «космическом хлебе»

Москва, 12 апреля. Роскачество рассказало об ассортименте «космического хлеба». О том, какие хлебобулочные изделия едят отечественные космонавты, сообщили в пресс-службе организации.

Единственным разработчиком и производителем мучных изделий для космонавтов является НИИ хлебопекарной промышленности. Ассортимент для российских экипажей традиционный: хлеб бородинский, хлеб сдобный из пшеничной муки высшего сорта, хлеб российский, хлеб ржаной московский, а еще — коврижка медовая.

«При длительных космических полетах изменяются вкусовые ощущения, многие продукты просто приедаются. Разработчики принимают во внимание эти факторы, постоянно работают над расширением ассортимента и созданием изделий новых видов», — рассказали в пресс-службе Роскачества.

Хлебобулочные изделия для космонавтов выпекают маленькими буханками — на один укус. Это необходимо, чтобы хлеб не крошился. Срок годности «космического хлеба» — 15 месяцев. Длительное хранение обеспечивает специально разработанная технология производства, которая включает в себя двухступенчатую тепловую стерилизацию. В Роскачестве отмечают, что при изготовлении хлебобулочных изделий для космонавтов специалисты осуществляют строгий контроль как показателей качества, так и безопасности, в том числе микробиологической.

Ранее в интервью Федеральному агентству новостей, приуроченном ко Дню космонавтики, Герой России Александр Лавейкин — космонавт, трижды выходивший в открытый космос, — рассказал о первых попытках снять черную дыру с помощью телескопа «Глазар» на научном модуле, пристыкованном к станции.