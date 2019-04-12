Новейший российский кабриолет Aurus сняли на видео

Москва, 12 апреля. Видео с новейшими российскими кабриолетами Aurus, которые примут участие в военном параде в честь Дня Победы, появилось в Сети.

На кадрах запечатлены две машины, которые покрыты защитными чехлами. Автомобили под управлением военных заехали на Красную площадь со стороны Манежной площади.

Два прототипа Aurus Senat с открытым верхом приступили к репетициям Парада Победы 2019 – очевидцы сняли на видео парадные кабриолеты Aurus на Красной Площади. Машины покрыты толстым слоем камуфляжа, однако силуэт Ауруса легко узнаваем:https://t.co/IrOw1tjHl5 pic.twitter.com/Q0KrbGm2OI — Авто.ру (@autoru) April 12, 2019

Дизайн новейших кабриолетов отечественной марки пока остается загадкой, но москвичей и гостей российской столицы восхитил внешний вид машин, и видео с ними быстро разлетелось по Сети.

Марка Aurus является рыночным названием проекта «Кортеж». Работа над проектом шла с 2013 года. Известно, что была разработана единая платформа, на базе которой созданы Aurus S600 и Aurus L700. Отметим, лимузином Aurus пользуется президент России Владимир Путин, он впервые протестировал автомобиль во время поездки на церемонию вступления в должность 7 мая 2018 года.

Ранее генеральный директор ООО «Аурус» Франц Герхард Хильгерт сообщил, что бренд Aurus готов выйти на международный рынок.