Новейший российский кабриолет Aurus сняли на видео
Москва, 12 апреля. Видео с новейшими российскими кабриолетами Aurus, которые примут участие в военном параде в честь Дня Победы, появилось в Сети.
На кадрах запечатлены две машины, которые покрыты защитными чехлами. Автомобили под управлением военных заехали на Красную площадь со стороны Манежной площади.
Два прототипа Aurus Senat с открытым верхом приступили к репетициям Парада Победы 2019 – очевидцы сняли на видео парадные кабриолеты Aurus на Красной Площади. Машины покрыты толстым слоем камуфляжа, однако силуэт Ауруса легко узнаваем:https://t.co/IrOw1tjHl5 pic.twitter.com/Q0KrbGm2OI— Авто.ру (@autoru) April 12, 2019
Дизайн новейших кабриолетов отечественной марки пока остается загадкой, но москвичей и гостей российской столицы восхитил внешний вид машин, и видео с ними быстро разлетелось по Сети.
‼️ЭКСКЛЮЗИВ‼️Оцените от 0 до 10… НОВЫЙ AURUS SENAT CABRIO!) ???? За крайне актуальный контент спасибо сударю @yakunin_077 ???? ⠀ Теперь у нас будет свой ROLLS-ROYCE DROPHEAD COUPE!) Верно, @AURUS_Russia? ???? ⠀ Без камуфляжа мы увидим эту модель на параде 9 мая… ЖДЕМ!) ???????? ⠀ p.s. эксклюзивные ПЕРВЫЕ кадры с новинкой уже ждут Вас на @alan_enileev_life ⬅️???? ⠀ — ⠀ ‼️EXCLUSIVE‼️Rate from 0 to 10… ALL NEW AURUS SENAT CABRIO!) ???? ⠀ Thanks to @yakunin_077 for such cool content ???? ⠀ Now Russia will have their own ROLLS-ROYCE DROPHEAD COUPE!) @AURUS_Russia, doesn’t? ???? ⠀ Without camo we will see it on 9 of May ???????? ⠀ p.s. you can find first photos with this car on @alan_enileev_life ⬅️???? ⠀ — ⠀ #AURUS_test #SENAT_test #SENATCabrio_test #AURUS_Russia_test ⠀ — ⠀
Марка Aurus является рыночным названием проекта «Кортеж». Работа над проектом шла с 2013 года. Известно, что была разработана единая платформа, на базе которой созданы Aurus S600 и Aurus L700. Отметим, лимузином Aurus пользуется президент России Владимир Путин, он впервые протестировал автомобиль во время поездки на церемонию вступления в должность 7 мая 2018 года.
Ранее генеральный директор ООО «Аурус» Франц Герхард Хильгерт сообщил, что бренд Aurus готов выйти на международный рынок.