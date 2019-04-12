Спикер парламента Ливии заявил, что стране пригодится опыт операции России в САР

Триполи, 12 апреля. Спикер базирующегося на востоке Ливии парламента Агила Салех заявил, что после завершения контртеррористической операции и освобождения Триполи, где заседает правительство национального согласия (ПНС), власти страны будут приветствовать помощь России в политическом урегулировании.

Салех отметил, что Ливия надеется на то, что Россия сможет использовать опыт, полученный в Сирии, и помочь африканскому государству.

Напомним, ранее Агила Салех заявил, что парламент Ливии не намерен работать с правительством национального согласия страны во главе с Файезом Сарраджем.

Неделю назад Ливийская национальная армия под руководством маршала Халифы Хафтара начала наступление на Триполи. Вооруженные силы Ливии, которые контролируются правительством Национального согласия, заявили об ответной операции «Вулкан гнева». Накануне авиация ЛНА нанесла удары по военной базе в Триполи.

Россия последовательно выступает за мирное урегулирование конфликта в Ливии и предостерегает страны Запада, плоды интервенции которых африканское государство все еще пожинает, от вмешательства.

Россия участвует в урегулировании в Сирии по запросу официальных властей ближневосточного государства. ВКС РФ помогли Сирийской арабской армии разгромить террористов запрещенной в РФ группировки ИГ1 и вернуть территории страны, которые были заняты боевиками.

1 Организация запрещена на территории РФ.