Зафиксирован рекордный рост зарплат в России

Москва, 12 апреля. Глава Минтруда РФ Максим Топилин заявил о рекордном росте зарплат россиян в минувшем году.

«В прошлом году увеличилась реальная заработная плата на 6,8 процента — это самый высокий показатель с 2012 года», — отметил он, выступая на ежегодной коллегии ведомства.

По мнению Топилина, росту зарплат способствовало повышение МРОТ до прожиточного минимума, а также работа по исполнению майских указов президента РФ. Он также выразил надежду, что подобная тенденция сохранится и в следующие годы.

Самый большой рост зарплат в прошлом году был зафиксирован Росстатом в сфере здравоохранения (23,7%) и образования (14,2%), в области IT и связи (12,8%), на 12,5% подросли зарплаты в сфере культуры и спорта. На 6,1% поднялись заработки сотрудников госуправления, на 6,3% — в сфере торговли и на 6,6% в сфере электроэнергетики.

В феврале этого года темпы роста зарплат у россиян, по данным Росстата, замедлились до 0,7% по сравнению с февралем 2017 года. В январе 2019 года зарплаты у граждан РФ подросли на 1,1%. В ведомстве также уточнили, что средняя зарплата за февраль составила чуть более 43 тыс. рублей, и по сравнению с аналогичным периодом 2017 года выросла на 6%.