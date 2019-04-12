Эксперт рассказал, как хакеры Anonymous накажут США за арест Ассанжа

США, Великобритании и Эквадору следует готовиться к массированным хакерским атакам после ареста Ассанжа. Так эксперт в области информационной безопасности Александр Власов прокомментировал заявление хакерской группы Anonymous, пригрозившей властям Британии после ареста Джулиана Ассанжа.

Ранее хакеры Anonymous на своем официальном сайте опубликовали сообщение с требованием к властям Великобритании освободить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

«Отпустите Ассанжа или вы поплатитесь!» — говорится в заявлении.

При этом члены Anonymous пишут, что Ассанжа «любят люди по всему миру, особенно те, кто способен видеть сквозь пропаганду, которая оправдывает внешнюю политику США и их союзников». Комментируя обращение хакеров, эксперт в области информационной безопасности Александр Власов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что Ассанж «добывал информацию, касающуюся миллионов людей во всем мире, о политике США».

«Получается такая вилка — с одной стороны, есть интересы правящего класса одного государства (США — Прим. ФАН), который намерен скрыть механизмы принятия решений, механизмы политической борьбы и т.д., а с другой стороны находятся люди, преследующие интересы всего мира. И первые пытаются наказать вторых. Вот и получается, что хакеры становятся на защиту открытого Интернета», — пояснил эксперт.

По словам собеседника ФАН, на примере Джулиана Ассанжа весь мир может наблюдать, «как один человек, пытающийся бороться за свободу слова, задел интересы правящего класса США и за это был наказан».

«Получается, что если любой человек, в любой точке мира задел интересы правящего класса США, то его через 5, 10, 125 лет все равно выдадут Вашингтону, а там его посадят либо в тюрьму, либо на электрический стул. А в случае с Anonymous накладывается еще одна вещь: все-таки Интернет всегда считался территорией абсолютной свободы, свободы добывать любую информацию, свободы распространять ее. И вот получается, что США, которые много лет управляли этим Интернетом, вдруг выступают душителями свободы слова», — продолжает Власов.

При этом эксперт по информационной безопасности утверждает, что Соединенным Штатам Америки, Великобритании и Эквадору стоит готовиться к серьезным последствиям ареста Ассанжа. По мнению Власова, эти страны вскоре ожидает настоящая волна «мощных хакерских атак».

«Начнется волна атак на государственные ресурсы США, Великобритании и Эквадора, начнутся атаки на их критически важные объекты инфраструктуры. Просто в отместку, чтобы показать, в том числе силу сетевого сообщества. Ни к чему хорошему для США это не приведет. Но при этом нужно также понимать, что по касательной может задеть и Россию. Я абсолютно уверен, что любая мощная атака будет объявлена происками России, действиями пресловутых «российских хакеров». При том уровне истерии, который есть в отношении нашей страны, — будет очень удобный повод заявить, что именно Россия стоит за этими атаками. Так что ничего хорошего для нашей страны от ареста Ассанжа я не жду», — заключил эксперт.

Напомним, 11 апреля власти Эквадора отказали Джулиану Ассанжу в политическом убежище. Он был вынужден покинуть посольство этой страны в Лондоне, после чего основателя WikiLeaks задержала британская полиция по запросу властей США. Теперь ему грозит депортация. В самом посольстве Ассанж жил с июня 2012 года. Таким образом он избегал экстрадиции в Швецию, где его обвинили в изнасиловании, или в США, где его обвиняют в сговоре с целью совершения взлома компьютерных сетей Пентагона.