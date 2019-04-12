США заподозрили в подготовке масштабной атаки на банки Венесуэлы

Каракас, 12 апреля. Власти Венесуэлы заподозрили США в причастности к созданию террористической группировки Cocoon 2.0, которая была сформирована венесуэльской оппозицией для атаки на банковскую систему страны. Об этом рассказал министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес.

По его словам, существование Cocoon 2.0 вскрылось после изучения телефона арестованного советника лидера оппозиции Хуана Гуайдо — Роберто Марреро. Согласно полученной информации, противники президента Николаса Мадуро планировали атаковать систему электронный платежей и обрушить транзакции по кредитным и дебетовым картам.

Подозрения на причастность к этому США появились в связи с тем, что в группу Cocoon 2.0 вошел представитель Гуайдо в США Карлос Веккьо, который поддерживает связь с официальными лицами из Вашингтона.

Эту версию не исключает и заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. Он обратил внимание на то, что американские власти открыто поддерживают оппозицию Венесуэлы и не оставляют попыток вмешаться во внутренние дела страны, активно используя ангажированные СМИ, пишет «ПолитЭксперт».

Западные издания, к примеру, сообщали о «золоте Мадуро», которое будто бы вывозилось самолетами российской авиакомпании, а также распространяли фейк о мифической ЧВК «Вагнер», якобы направленной в Каракас для охраны президента. Примечательно, что оба этих фейка впоследствии были опровергнуты, в том числе запустившими их СМИ.

«Все это свидетельствует о том, что США продолжают активно вырабатывать планы по удушению власти Мадуро и созданию конфликтной ситуации, в результате которой может прийти к власти Гуайдо», — отметил Кошкин.

Он подчеркнул, что техническая часть по «удушению» власти Мадуро как раз и должна была лечь на террористические группы. Эксперт добавил, что у него нет никаких сомнений, что Cocoon 2.0 — это еще один элемент в плане США по смене власти в Венесуэле.

Ранее сообщалось, что Гуайдо фактически признал причастность США к атакам на энергосистему Венесуэлы. Он заявил, что когда придет к власти, ситуация с энергоснабжением стабилизируется.