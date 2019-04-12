ЦСКА примет «Оренбург», а «Ростов» Карпина сыграет против «Спартака»

О главных интригах предстоящего, 23-го тура чемпионата России — в традиционном анонсе Федерального агентства новостей.

Пятница, 12 апреля

«Крылья Советов» — «Рубин». 18.30

После довольно драматичного поражения «Крылья» опустились в зону стыковых матчей. «Рубин» тоже не порадовал своих болельщиков, на выезде не сумев переиграть последнюю команду чемпионата «Енисей», к тому же с конца первого тайма игравшую в меньшинстве. При этом казанцы по-прежнему идут в середине таблицы, сохраняя не слишком большое отставание от зоны еврокубков. Впрочем, и до зоны стыковых матчей не так далеко. Очевидно, что хозяева на домашнем стадионе не просто попытаются реабилитироваться за неудачу, будут активно идти в атаку. Такой ход игры — на руку «Рубину», который наверняка будет строго обороняться и выискивать шанс для контратаки.

Суббота, 13 апреля

«Енисей» — «Уфа». 11.30

Для обеих команд встреча носит принципиальный характер. Фаворитом наверняка следует считать гостей, которые в двух первых матчах под руководством нового главного тренера, Вадима Евсеева, взяли 4 очка. Причем жертвами стали претенденты на еврокубки — ЦСКА и «Ростов». Для «Енисея», кажется, сезон так и завершится в борьбе с «Анжи» за предпоследнюю строчку. Однако победа над «Уфой» могла бы существенно сократить отставание от зоны стыков и подарить красноярским болельщикам надежду. О которой они, кажется, уже перестали мечтать.

ЦСКА — «Оренбург». 14.00

«Армейцы» отчаянно продолжают рваться на вершину таблицы. Не без трудностей, как в матче с «Уфой» или ранее с «Арсеналом», однако московский клуб очевидно находится в хорошем игровом тонусе и вправе занести этот сезон себе в актив независимо от его результатов: команда достойно выступила в Лиге чемпионов и сумела после глобальной перестройки сохранить лидирующие позиции во внутреннем чемпионате, допустив лишь мимолетный спад в самом начале сезона. Кажется, именно о потерянных на старте баллах болельщики и будут сожалеть больше всего — их может не хватить в борьбе с «Зенитом» за золото. «Оренбург», хотя и расположился в середине таблицы, едва ли может быть спокоен. Слухи о скорой отставке главного тренера Владимира Федотова поутихли, но расслабляться за 8 туров до финиша — большая ошибка. В прошлом туре именно потеря концентрации не позволила оренбуржцам набрать очки в матче с «Ахматом», несмотря на забитый в самом начале встречи гол.

«Арсенал» — «Урал». 14.00

Встреча двух середняков премьер-лиги в первом круге завершилась победой екатеринбуржцев 2:1. Сейчас «Арсенал» идет лучше «Урала» в чемпионате. Любопытно, что туляки в этом сезоне уже стали поставщиков главного тренера для «Спартака», а наставника уральцев Дмитрия Парфенова как раз считают наиболее вероятным приемником Олега Кононова. Важно также, что совсем недавно команды играли в полуфинале Кубка России – первая игра также прошла в столице Свердловской области, а победу праздновали хозяева 1:0. Туляки вправе рассчитывать на реванш: тем более что отставание от еврокубковой зоны всего 5 очков.

«Ахмат» — «Локомотив». 19.30

Для «железнодорожников» ничейный результат с «Зенитом» в прошлом туре стал довольно болезненным ударом в контексте борьбы за призовые места — «Краснодар» и ЦСКА одержали победы и расположились выше. «Ахмат» в понедельник волевым усилием переиграл «Оренбург» 3:1 — этот результат был достигнут в крайне непростой борьбе. Едва ли меньшее количество дней на подготовку скажется в пользу «Ахмата», однако команда играет дома, а в своих стенах грозненцы традиционно крайне опасны для любого соперника. Поэтому не стоит удивляться, если «Локомотив» не сможет выжать из поездки на Кавказ максимальное количество очков.

Воскресенье, 14 апреля

«Динамо» — «Краснодар». 14.00

Для гостей сейчас каждая игра на вес золота в прямом и переносном смыслах слова: «быки» — главные преследователи «Зенита» в чемпионате России. Отставание за 8 туров до финиша — 4 очка. При этом у «Краснодара» самая результативная атака первенства и одна из лучших оборон: при 40 забитых голах (1-е место по этому показателю) всего 17 пропущенных (4-е место). Любопытно, что на третьем месте по количеству пропущенных находится как раз «Динамо», которое при этом идет в таблице лишь 12-м. Для «Краснодара» это отличный шанс не отстать от «Зенита», который в ближайшие выходные примет терпящий бедствие «Анжи».

«Зенит» — «Анжи». 16.30

Петербуржцы на своем поле примут вторую команду с конца турнирной таблицы, у которой к тому же серьезные долги и поражение в предпоследнем туре от «Краснодара» 0:5. Пикантности добавляет тот факт, что в первом круге махачкалинцы в меньшинстве одержали над петербуржцами волевую победу. Наверняка в раздевалке перед матчем наставник сине-бело-голубых Сергей Семак напомнит о той встрече своим подопечным. Что касается «Анжи», то складывается впечатление, что команде совершенно все равно, против кого играть – в самом хорошем смысле этого слова: гости могут отобрать очки у любой команды, хотя и делали это в ходе сезона не так часто, как могли.

«Ростов» — «Спартак». 19.00

Встреча Валерия Карпина с московским «Спартаком» безусловно центральное событие тура. Станет ли игра его украшением — загадка, поскольку в последнем туре ростовчане проиграли «Уфе», а красно-белые были биты в принципиальнейшем дерби с ЦСКА. Для наставника «Спартака» Олега Кононова игра носит определяющий характер: в случае поражения руководство может прибегнуть к кадровым решениям, да и шансы на место в зоне Лиги чемпионов команда сохранит скорее математические.