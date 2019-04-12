Anonymous грозят отомстить за арест Джулиана Ассанжа. События дня. ФАН-ТВ

Интернет-сообщество продолжает негодовать над арестом Джулиана Ассанжа. Теперь к многочисленным лозунгам об освобождении основателя WikiLeaks присоединились и небезызвестные хакеры Anonymous. В своем обращении они пригрозили Британии и всем ее приспешникам расплатой за арест журналиста. О чем конкретно идет речь «анонимы» не пояснили, но можно лишь предположить, что сенсационные документы и разоблачения еще будут опубликованы. Минюст США тем временем обвинил Ассанжа в хакерстве и пригрозил пятью годами заключения. Однако его адвокаты убеждены, что на этом дело не закончится, а риск экстрадиции с последующей казнью достаточно высок.

Тем временем московский суд продлил домашний арест основателю компании Baring Vostok Майклу Калви до 14 июля. И, очевидно, это решение очень расстроило американского бизнесмена, ведь его адвокаты предложили суду залог аж в 5 млн рублей и попросили отпустить под подписку о невыезде. Напомним, что Калви и нескольких его партнеров по бизнесу задержали еще в феврале по подозрению в мошенничестве. Следствие полагает, что в 2015 году Baring Vostok продала акции подконтрольной компании «Восточному» банку, но сознательно скрыла долг в 2,5 млрд рублей. И как бы не оказалось, что в конфликте «двух Востоков» внезапно будет замешан Запад.

Центробанк России отозвал лицензию у очередной организации. На этот раз жертвой регулятора стал московский банк «Аспект». Причина в сомнительных финансовых операциях, множество из них оказалось связано с теневой продажей наличных денег. «Аспект», занимавший по величине активов 334-е место в банковской системе России, в свою очередь предоставлял некорректные отчеты о своей деятельности. Однако, на счастье вкладчиков, участвовал в системе страхования, и потому беспокоиться о возврате средств никому не придется.

День космонавтики

12 апреля — знаменательный день в истории нашей страны. Ровно 58 лет назад корабль «Восток-1» стартовал с Байконура и отправил первого человека в космическое пространство — Юрия Гагарина. По этому случаю, Россия отмечает День космонавтики, а поздравления сегодня звучат, конечно же, и с Международной космической станции:

«Этот день снова и снова заставляет гордиться всех нас тем, с какой самоотдачей работали наши предшественники, чтобы стать первыми. Мы уверены: все, что создается для космоса, обязательно будет востребовано и в других сферах человеческой деятельности, а значит, принесет пользу цивилизации. С праздником вас, друзья. С днем космонавтики!» — сказали Олег Кононенко, Алексей Овчинин, российские космонавты.

В российских городах сегодня пройдут тематические выставки, экскурсии и другие праздничные мероприятия.