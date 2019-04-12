В Крыму разъяснили методику подсчета ущерба, причиненного Украиной с 1991 года

Власти Крыма приступили к подготовке аналитического документа об убытках во всех отраслях, которые понес полуостров по вине Украины. Как уточнил Федеральному агентству новостей депутат Госсовета Крыма Алексей Черняк, ущерб будет рассчитываться как за период с 1991 по 2014 годы, так и после воссоединения с Россией.

В пятницу, 12 апреля, состоялось первое заседание специальной рабочей группы, созданной в Госсовете Крыма для подсчета экономических потерь полуострова за время его нахождения в составе Украины и после 2014 года, когда украинские власти и националисты устраивали крымчанам энергетическую, водную, продовольственную и прочие блокады.

Глава рабочей группы, первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заметил, что если с ущербом с 2014 года и по настоящее время все более или менее понятно, то подсчет потерь, понесенных полуостровом за 24 года в составе Украины, будет сложным и длительным и займет, по самым оптимистичным прогнозам, полгода.

Председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк объяснил, что оценивать стоимость ущерба Крыма от действий украинских властей будут не только парламентарии, чиновники, но и опытные экономисты, и вестись этот подсчет будет по аналогии с процедурой оценки убытков предприятий.

«Что касается последних пяти лет, то есть периода после воссоединения с Россией, то, уверен, крымские предприниматели помогут рабочей группе оценить ущерб, предоставив информацию о своих экономических потерях из-за отключения Украиной электричества, водной блокады и так далее. Считать будем по всем направлениям. А период с 1991-го по 2014 годы мы будем оценивать, опираясь на архивные документы. Советский Союз передал Украине здравницы, санатории, дороги, коммуникации в идеальном состоянии, все заводы работали и выпускали продукцию. А потом начался намеренный развал, грабеж и продажа госсобственности в частные руки за копейки. Все это задокументировано. Известно, и в каком состоянии все находилось к 2014 году. Так что задача по подсчету ущерба сложная, но посильная», — сказал крымский депутат в комментарии ФАН.

Напомним, посчитать убытки, которые потерпел Крым из-за Украины, предложил во время празднования пятилетия воссоединения полуострова с Россией спикер Госдумы Вячеслав Володин. Для реализации этой инициативы рабочие группы созданы не только в Госсовете Крыма, но и в нижней палате российского парламента.

Крым вошел в состав РФ по результатам референдума 16 марта 2014 года, в ходе которого более 95% крымчан проголосовали за выход из состава Украины и воссоединение с Россией.