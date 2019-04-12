Как протеже Навального запутал Соболь в коррупционных схемах

Юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Любовь Соболь активно помогает своему патрону — блогеру Алексею Навальному — в расследованиях якобы «коррупционных схем» в структурах власти и бизнеса. Однако Навальный и Соболь, похоже, ищут коррупцию где угодно, но не у себя под носом. Например, у Любови Соболь в бизнес-партнерах ходит некто Андрей Мищенков, который сам является коррупционером, участвующим в картельном сговоре. Все дело в том, что к реальной борьбе с коррупцией ни Соболь, ни Навальный никакого отношения не имеют, их цель совершенно другая, уверен депутат Госдумы Евгений Федоров.

Соболь хочет на Арбат

Сейчас Любовь Соболь занята важным для нее проектом — она рвется в законодательную власть. Юрист ФБК решила баллотироваться в Московскую городскую думу. Соболь вынуждена идти как самовыдвиженец, но не скрывает, что ее поддерживает Навальный. Если верить ее громким заявлениям, в качестве муниципального депутата она собирается посвятить себя исключительно борьбе с коррупцией.

«Хочу выступить против коррупции и лжи нынешней власти, — сформулировала свою предвыборную программу Соболь в ролике на YouTube-канале «Навальный LIVE». — Я не собираюсь молчать о проблемах, с которыми буду сталкиваться как депутат. Не хочу понимать коррупцию, нарушение прав граждан и незаконные действия чиновников».

Соболь планирует выдвинуться по 43-му округу — это три крупных столичных района: Пресненский, Хамовники и Арбат. Навальный не возражает: по его мнению, Соболь «не только идеальный кандидат для Хамовников, Арбата и Пресни, но и для всех, кто живет в Москве».

Так ли это? Попробуем разобраться.

Странные забавы Мищенкова

Сомнительные связи Любови Соболь, заставляющие заподозрить ее в покрывании коррупционных схем, тянутся еще с 2012 года. Именно тогда нынешний юрист ФБК стала соучредителем общественной юридической организации «Контроль», специализирующейся на правовых вопросах. Среди учредителей этой организации есть и Андрей Мищенков, также последовательный и достаточно давний сторонник Навального. О нем немного подробнее.

Андрей Мищенков влился в ряды «навальнистов» в 2011 году. Навальный сам представил биографию своего протеже. Мищенков родился в 1980 году в Чехословакии в семье военного. Сначала шел по военной стезе, получив на деньги Минобороны юридическое образование. Годик послужил, но потом уволился с военной службы и занялся юриспруденцией, однако ни на одном месте долго не задерживался. Последнее место работы до прихода к Навальному — предприятие-поставщик продукции в лизинг дочерним предприятиям ОАО «Газпром».

«Как видите, Андрей имел возможность изучить изнутри систему закупок в <…> ээээээ..... проблемных структурах, — представлял своего нового соратника Навальный. — Андрей отлично разбирается в минно-подрывном деле (служба во Владикавказе помогла) — на спор за один день соорудил, заложил, а потом обезвредил фугас прямо на Кожевнической улице, недалеко от нашего офиса».

Нет ли в этих странных забавах уголовной составляющей, сказать не можем, впрочем, дело достаточно давнее.

А вот то, что знания систем закупок помогли Мищенкову в том числе в его личном бизнесе, судя по всему, факт. Он отлично совмещает «борьбу с коррупцией» с собственными вполне коррупционными бизнес-интересами.

Вместе с некими Игорем Жужоговым и Юрием Тимофеевым Мищенков учредил ООО «БАЗИС СИСТЕМ». Компания, совладельцем которой является этот соратник Навального, специализируется на перепродаже бытовой техники.

Но бизнес-партеры у Мищенкова непростые. Совладелец компании Юрий Тимофеев — глава целого семейного бизнес-клана. Как этот семейный подряд при помощи серых мошеннических схем ловко выигрывает госконтракты на строительство детских площадок в Москве и Подмосковье, можно узнать из расследования, проведенного Федеральным агентством новостей.

Если коротко — фирма Тимофеева «Забава» подозрительно тесно связана с другой бизнес-структурой с «говорящим» названием — ООО «Золотой теленок». Владеет «Золотым теленком» отец Тимофеева. Схема работы элементарна — «Забава» соревнуется исключительно с «Золотым теленком», и все контракты, а они весьма выгодные, остаются, как говорится, в семье. При помощи этой мошеннической схемы в семейную копилку уже упало около восьмисот миллионов рублей.

Картелем заинтересовалась Федеральная антимонопольная службы (ФАС), но к каким-либо серьезным последствиям для Тимофеева и Ко это не привело, и они по-прежнему ловко пилят подмосковный бюджет на контрактах на детские площадки в Краснозаводске и Королеве. Последний, отметим, на 17 миллионов рублей.

Помимо «Забавы» и «Золотого теленка», в государственных тендерах на строительство детских площадок участвуют и другие фирмы из семейного круга или, на крайне случай, из ближайших друзей Тимофеева.

Почему молчат Навальный и Соболь

Почему Алексей Навальный, Любовь Соболь и их ФБК ищут коррупцию где угодно, но только не у себя под носом, Федеральное агентство новостей решило выяснить у члена комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгения Федорова.

На самом деле ларчик открывается просто — никакого отношения к реальной борьбе с коррупцией ни Навальный, ни его правая рука Соболь, ни другие соратники скандального блогера не имеют, уверен Федоров.

«Я ни разу не видел, чтобы Навальный реально боролся с коррупцией, — отметил депутат. — Под реальной борьбой с коррупцией я понимаю, когда арестовывают, судят и сажают губернаторов, вплоть до члена Совета Федерации. Это и есть реальная борьба с коррупцией. А Навальный и его команда никогда с коррупцией не боролись. Навальный использует свою якобы «борьбу с коррупцией» исключительно для шантажа и заработка. Информацию о каких-то моментах коррупционного характера он неоднократно использовал с целью шантажа и получения денег, а также для попыток продвижения каких-то нужных ему политических решений».

Грубо говоря, он требовал сменить каких-то людей не для того, чтобы решить проблему коррупции, а для того, чтобы расчистить дорогу своим коррупционерам, подчеркнул собеседник ФАН.

«Это мы наблюдали неоднократно, вспомните поведение Навального и его команды во время так называемых «болотных» протестов (2012 года. — Прим ФАН), — напомнил парламентарий. — Поэтому я исхожу из того, что он работает на врагов Отечества, на врагов России. Его цель — ослабление России и грабеж российского народа».

При этом Навальный и его соратники, естественно, не забывают и о сиюминутной выгоде, уверен собеседник ФАН.

«В период большого грабежа можно прибрать немного денег и для себя, любимого: отсюда все истории Навального с заработками за счет российского народа, вспомните тот же лес (дело «Кировлеса» 2012 года, по которому Навальный был приговорен к пяти годам условно. — Прим. ФАН). А поскольку в банду тянутся бандиты, понятно, что и команда у него такая же. Если это коррупционеры, то к ним прилипают наиболее нечистые на руку люди. Такой криминальный коллектив называется бандой или на жаргоне — «малиной». Они явно собрались вместе, чтобы наживаться на российском народе, в данном случае — на москвичах», — резюмировал Евгений Федоров.

Так что вопрос, почему юрист ФБК Любовь Соболь и сам Алексей Навальный не пытаются помочь российским правоохранительным органам в разоблачении картельного сговора Мищенкова-Тимофеева является излишним. Судя по всему, Соболь и Ко вполне сознательно закрывают глаза на мошеннические схемы прямо у них под носом. Не будем озвучивать недоказанных утверждений, просто зададимся вопросом: может у юриста ФБК здесь есть некая вполне конкретная материальная заинтересованность?

Эта история заставляет вспомнить перипетии вокруг знаменитого «умытаза» — как Соболь и Навальный попытались развязать и позорно провалили «кампанию» против российского бизнесмена Евгения Пригожина. Вероятно, Навальный и Соболь думали отомстить Пригожину за то, что он не поддался на шантаж, когда деятели ФБК пытались «раскрутить» его на 300 миллионов рублей. Как выяснило ФАН, команда блогера пытались шантажировать Пригожина, чтобы заставить его финансировать потуги ФБК пробиться в Мосгордуму.

В любом случае это серьезный повод задуматься столичным избирателям — нужна ли им замешанная в коррупции Любовь Соболь в качестве муниципального депутата.