Завершено расследование дела о пожаре в «Зимней вишне»

Москва, 12 апреля. Уголовное дело о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» передано в суд. Расследование СК РФ по нему завершено, обвинительное заключение утвердила Генеральная прокуратура РФ.

«Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России завершено расследование по одному из уголовных дел о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово 25 марта 2018 года», — говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте российского следственного комитета.

Как уточняется на сайте Генпрокуратуры РФ, обвинительное заключение по делу утвердил заместитель главы ведомства.

«После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Заводский районный суд Кемерово для рассмотрения по существу», — говорится на сайте прокуратуры.

За нарушение требований пожарной безопасности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц, к ответственности были привлечены директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлия Богданова, техдиректор Георгий Соболев, директор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок.

Также обвинения были предъявлены двум сотрудникам ООО «Системный интегратор», охраннику ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» и начальнику караула пожарной части № 2.

Как считает следствие, причиной пожара в «Зимней вишне» стало замыкание электропроводки. Потушить огонь было невозможно из-за нарушений правил пожарной безопасности. По данным СК, система пожаротушения не сработала, поскольку не была подключена к сигнализации, при этом системы автоматического водяного и порошкового пожаротушения находились в нерабочем состоянии.

Трагедия в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошла 25 марта прошлого года. Жертвами пожара стали 60 человек, большинство из них — дети.

Ранее, как сообщала «Газета.ру», в Польше был задержан совладелец «Зимней вишни» Вячеслав Вишневский. За границей он скрывался от следствия после пожара в торговом комплексе. Польская сторона готовилась экстрадировать Вишневского.