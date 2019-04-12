Военный совет объявил о суде над Аль-Башаром в Судане

Хартум, 12 апреля. Президент Судана Омар аль-Башар не будет передан другим странам, заявил глава Минобороны и первый вице-президент страны Авад ибн Ауф.

«Аль-Башара будут судить в Судане», — добавил Ауф.

Кроме того, он уточнил, что бывшая правящая партия не будет принимать участия в диалоге.

Как сообщалось ранее, 11 апреля в Судане военное командование отстранило от власти президента аль-Башира. Был сформирован временный военный совет, его возглавляет министр обороны Авад ибн Ауф.

Он обратился к суданцам, заявив, что теперь в стране будет действовать режим чрезвычайного положения на три месяца. Переходный период, по его словам, продлится два года. На этом время власть будет находится в руках военного совета.