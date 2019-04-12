Спикер Рады назвал Зеленского модернизированным Януковичем

Киев, 12 апреля. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский является не более чем «модернизированной версией» экс-президента Виктора Януковича. Об этом он заявил, выступая на Киевском форуме по безопасности.

«Некоторые из кандидатов нам пытаются продемонстрировать какую-то новую технологию, какую-то демонстрацию нового поколения. Но когда я читаю программу, я вижу то же самое, что я видел пять лет назад», — отметил он.

В качестве примера Парубий привел предложение Зеленского провести народный референдум по вопросу вступления в НАТО и отложить обсуждение украинского языка до окончательного урегулирования конфликта в Донбассе. Спикер Рады утверждает, что аналогичные заявления он якобы слышал от Януковича и его «Партии регионов», сообщает РИА Новости.

Отметим, что по инициативе президента Украины Петра Порошенко украинские власти внесли в конституцию поправки, которые фиксируют в основном законе страны ее стремление войти в состав ЕС и НАТО. Впрочем, не все в Киеве считают этот план реализуемым. Так, например, депутат Верховной рады Вадим Рабинович уверен, что у Украины нет шансов стать членом НАТО в ближайшие годы, так как страна не соответствует западным стандартам.

Кроме того, украинскому государству придется потратить 120 млрд долларов, чтобы перейти «на рельсы НАТО», а таких ресурсов у Киева нет и в ближайшие 40 лет не предвидится.