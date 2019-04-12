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Ливия заверила Совбез ООН, что армия Хафтара не будет атаковать мирных жителей

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Ливия заверила Совбез ООН, что армия Хафтара не будет атаковать мирных жителей

Триполи, 12 апреля. Войска маршала Халифа Хафтара в своем наступлении на Триполи не будут атаковать мирное население страны. Меморандум об этом был направлен в Совет безопасности ООН, заявил спикер базирующегося на востоке Ливии парламента Агила Салех.

В этом документе говорится, что ливийская армия действует законно и все действия военных согласованы с заключенными политическими договоренностями, конституцией и решением парламента Ливии.

Салех отметил, что так называемое Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем «освободило преступников и дало им деньги, чтобы они воевали против ливийской армии».

«Невозможно представить, чтобы солдаты атаковали простых граждан, ведь все мы одна плоть и кровь», — подчеркнул он.

Напомним, политический кризис в Ливии воцарился в 2011 году после убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи. Сейчас восток страны контролирует избранный парламент, а запад Ливии находится под контролем созданного при поддержке Организации объединенных наций и Европейского союза правительства национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.

В начале апреля ЛНА под руководством маршала Халифы Хафтара начала наступление на Триполи, чтобы «очистить город от террористов».

Автор: Игорь Федоров
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