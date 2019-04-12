Гройман рассказал о «плане Б» на случай прекращения транзита газа через Украину

Киев, 12 апреля. Киев имеет «план Б» на случай прекращения транзита российского газа после 2019 года, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Во время «Часа вопросов к правительству» в Верховной раде в пятницу он обвинил Москву в том, что она будет якобы использовать все возможности для блокирования работы украинской газотранспортной системы.

«Безусловно, есть «план Б» на случай, если РФ прекратит транзит», — подчеркнул он.

Как пишет издание «Укринформ», подробности плана он раскрывать не стал. Гройсман добавил, что НАК «Нафтогаз» и его руководство сильно отстали по выполнению того плана, который был утвержден правительством относительно выделения газотранспортной системы в отдельную юридическую структуру.

Ранее премьер рассказал, что Украине необходимо стать энергонезависимым государством, поскольку Россия якобы использует экспорт газа как «оружие в гибридной войне». Он озвучил четыре шага для достижения этой цели. Первым из них является увеличение добычи собственного газа, ведь на Украине есть довольно большие залежи, которые нужно использовать, считает политик. Помимо этого, уверен Гройсман, украинским властям необходимо сосредоточиться на увеличении энергоэффективности и интеграции украинской ГТС в европейский рынок. Последним шагом премьер назвал защиту населения от рыночной цены на газ. Решить этот вопрос, по его мнению, можно внедрением эффективной системы субсидий.

Напомним, на данный момент Россия, Европейская комиссия и Украина обсуждают транзит газа после 2019 года.

С 2015 года «Нафтогаз» перестал закупать газ у российского «Газпрома», перейдя на закупки голубого топлива у стран Европы путем реверса ранее поставленного в Европейский союз российского же газа. Действие контакта на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года. Глава Минэнерго России Александр Новак отмечал, что РФ может продолжить транзит газа в том случае, если будут урегулированы все судебные споры.

Экс-глава администрации президента Украины Виктор Медведчук выразил мнение, что газотранспортная система (ГТС) украинского государства рискует стать музейным экспонатом из-за своей неконкурентоспособности. Украинским политикам, по его словам, необходимо было предлагать Европе и России создать газотранспортный консорциум, где Киев смог бы обеспечить себя транзитом и получить соответствующие гарантии.