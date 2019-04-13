Пенсионер МВД выкупает с боен донских и буденновских лошадей

Житель знаменитой «деревни приемных детей» Шапы под Смоленском Виктор Егоренков вырастил девятерых ребятишек, а теперь пытается спасти легендарные донскую и буденновскую породы коней. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Буденновскую породу вывели путем скрещивания донских лошадей с английскими и официально утвердили в 1948 году. Это высокие, сильные, боевые кони, готовые верно служить человеку хоть под седлом, хоть в упряжи.

«Дончаки — единственная чисто российская, отечественная порода, — с гордостью рассказывает Егоренков. — Они готовы к большим нагрузкам и крепким морозам. Когда температура опускается до минус 40 градусов, не всякая лошадь это выдержит. А они выдерживают. Про выносливость и говорить нечего: дончак любую иностранную лошадь за пояс заткнет уже на третьем километре. Будет и 40, и 50 километров бежать. Его хоть к сохе, хоть под воеводу — это же боевой конь! Это кони-однолюбы, серьезные кони».

В последние годы обе породы задействованы преимущественно в скачках. Но поголовье состава стремительно уменьшается, сейчас в России разведением буденновских лошадей, например, занимаются только конезавод имени Первой конной армии и конный завод «Донской», а также несколько частных хозяйств в Пролетарском районе Ростовской области.

«Конезаводы закрываются, — констатирует печальный факт Виктор. — Земли идут на продажу, а лошади — на мясо. Бизнесменам выгоднее продать земли, чем кормить коней. Они по 60-70 голов спускают на мясокомбинат. По конникам эта информация быстро разлетелась... Такое дело, говорят, пускают под нож молодых племенных животных. Дончаков сейчас осталось очень мало: по одним данным, 180, по другим — 200 голов чистопородных маток».

Виктор решил, что оставаться в стороне не может. К тому же в деревне растет много детей, которым нужно чем-то заниматься. И мужчина решил: пусть занимаются лошадьми, видят животных не на картинке, а вживую.

К техническим сложностям Егоренков был готов: до и после службы в МВД он работал ветврачом и был вполне в себе уверен. Самой сложной была материальная составляющая плана. Сначала Виктор пытался найти спонсоров для своего благородного замысла, обратился к бизнесменам с предложением поддержать будущий конезавод. Идею все одобрили, но финансово поддерживать не стали.

«Я понимаю, что у всех свои задачи, им не до лошадей, — спокойно говорит он. — Тогда я взял кредиты и привез коней. С тех пор прошло время, теперь уже поголовье составляет шесть голов, причем две кобылы жеребые. Я их привез совсем недавно, в марте, забрал прямо с бойни. Они там такого насмотрелись, что только время и забота смогут вылечить их после полученного психологического стресса… Понятно, что о рентабельности вложений сейчас даже рассуждать смешно. Но если смотреть в будущее, думать о детях… Может, конезавод создам потихонечку. Все упирается в средства. Я понял, что никто не поможет. У меня только кредитов на 1 миллион 800 тысяч. Отдаю все, что удается заработать. Вот сейчас я договорился со Свято-Покровским мужским монастырем в Ростовской области. Они предлагают забрать двух жеребят от донских кобыл, которых выкупили у обанкротившегося конезавода. Осенью буду искать средства, куплю коней и привезу сюда».

Пенсионер МВД с 1982 года, Виктор после ранения перебрался в Шапы, где когда-то работал, и устроился главным ветеринарным врачом. А потом совхоз закрылся, и сейчас от вымирания деревню спасают только приемные дети, которых берут на воспитание местные жители.

«Ребятишки помогают, — отмечает мужчина. — Сначала маленькие приходили, с детского садика. А потом и старшие потянулись. Будем работать, на конях кататься. Я вырастил девятерых детей и даже не хочу говорить, сколько из них приемные, — все свои».

Какое-то время Виктор практиковал иппотерапию в центральной районной больнице, при заводе АМО ЗИЛ, а также в Смоленске. В среднем за год через его руки проходили до 500 человек.

«В ЦРБ невролог отправлял ко мне на стол практически «безнадег», — вспоминает Егоренков. — Я решил этим заняться, чтобы помочь как можно большему количеству людей и при этом спасти дончаков. Я обязательно восстановлю сертификат и возобновлю эту практику. Но пока что из-за строительства и разведения времени больше ни на что не хватает».

Особое отношение к донской и буденновской породам у Виктора возникло давно. Его трудовая деятельность в должности ветврача начиналась в Ростовской области, в междуречье Аксая и Тузловки. Там Егоренков вплотную соприкоснулся с дончаками: на его отделении их было около сотни голов. Сам лечил, сам мериновал, сам заезжал.