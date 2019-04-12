Ту-160 и Су-27СМ провели тренировку в Черном море на фоне учений НАТО

Москва, 12 апреля. Сверхзвуковые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы РФ Ту-160 провели тренировку с многоцелевыми всепогодными истребителями четвертого поколения Су-27СМ в Черном море на фоне учений НАТО «Морской щит — 2019». Соответствующую информацию передает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

«Летчики-истребители авиационного соединения 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО выполнили сопровождение стратегических бомбардировщиков Ту-160 «Белый лебедь», — подчеркивается в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что Су-27СМ вылетели с оперативного аэродрома, который расположен в Крыму. Тренировочные учения прошли «на фоне совместных учений объединенных военно-морских сил НАТО «Морской щит — 2019».

Ранее сообщалось, что Украина и государства НАТО начали 5 апреля в Черном море совместные учения Sea Shield («Морской щит — 2019»). Они стартовали 5 апреля, а завершатся, согласно планам, 13 апреля. В выполнении задач задействованы 14 румынских военных кораблей, шесть судов из Болгарии, Канады, Турции и Нидерландов.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны Североатлантического альянса согласовали меры по поддержке Украины и Грузии в Черном море. По его словам, эти решения предусматривают совместные учения, обмен данными и заходы в акваторию Черного моря.

Замглавы министерства иностранных дел РФ Александр Грушко подчеркнул, что Североатлантический альянс проводит разведывательную деятельность у границ России. Он заметил, что «под предлогом мифической «российской угрозы» НАТО наращивает присутствие в Восточной Европе и осуществляет милитаризацию Черноморского региона.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что учения НАТО «Морской щит» — это провокация, которая направлена на дестабилизацию Черноморского региона. По его словам, Североатлантический альянс всеми силами пытается убедить Киев, что надежно защищает Украину от «российской агрессии».