СК РФ завершил расследование по делу против экс-министра финансов Подмосковья Кузнецова

Москва, 12 апреля. Следователи завершили расследование дела против бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, заявила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Кузнецов обвиняется в похищении 14 миллиардов рублей. По делу проходят 16 потерпевших, среди которых «Мособлтрастинвест» и представители подмосковного правительства.

«Главным управлением по расследованию особо важных дел СК РФ завершены следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего заместителя председателя правительства Московской области Алексея Кузнецова», — объявила Петрова.

Она уточнила, что обвиняемый и представители его защиты приступили к ознакомлению с более 300 томами уголовного дела.

По версии следствия, Кузнецов и его сообщники в 2005 — 2008 годах выводили похищенные средства на расчетные счета компаний-нерезидентов, зарегистрированных в офшорной зоне — в Республике Кипр. На эти деньги они приобрели элитную недвижимость в Швейцарии и Франции, а также дорогостоящие автомобили. Кузнецов был экстрадирован в Россию из Франции.

Ранее стало известно, что бывший министр Открытого правительства России Михаил Абызов пытался снять средства со своего банковского счета перед их арестом.