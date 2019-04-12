Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

СК РФ завершил расследование по делу против экс-министра финансов Подмосковья Кузнецова

294
0 Оставить комментарий

СК РФ завершил расследование по делу против экс-министра финансов Подмосковья Кузнецова

Москва, 12 апреля. Следователи завершили расследование дела против бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, заявила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Кузнецов обвиняется в похищении 14 миллиардов рублей. По делу проходят 16 потерпевших, среди которых «Мособлтрастинвест» и представители подмосковного правительства.

«Главным управлением по расследованию особо важных дел СК РФ завершены следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего заместителя председателя правительства Московской области Алексея Кузнецова», — объявила Петрова.

Она уточнила, что обвиняемый и представители его защиты приступили к ознакомлению с более 300 томами уголовного дела.

СК РФ завершил расследование по делу против экс-министра финансов Подмосковья Кузнецова

По версии следствия, Кузнецов и его сообщники в 2005 — 2008 годах выводили похищенные средства на расчетные счета компаний-нерезидентов, зарегистрированных в офшорной зоне — в Республике Кипр. На эти деньги они приобрели элитную недвижимость в Швейцарии и Франции, а также дорогостоящие автомобили. Кузнецов был экстрадирован в Россию из Франции.

Ранее стало известно, что бывший министр Открытого правительства России Михаил Абызов пытался снять средства со своего банковского счета перед их арестом.

Автор: Катерина Иванова
Источник: ТАСС
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров