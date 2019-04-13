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Колдун Малахов предсказал победителя украинских выборов

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Колдун Малахов предсказал победителя украинских выборов

В Киев приехал популярный на Украине колдун, маг и прорицатель Денис Малахов, учредитель Международной премии Мессинга и участник украинской «Битвы экстрасенсов».

Он рассказал собравшимся журналистам, чего ждать украинцам в ближайшем будущем и как на фоне завершающейся предвыборной гонки может измениться политическая обстановка в стране. Его с интересом выслушала корреспондент Федерального агентства новостей.

Украинские СМИ, рассказывая о Малахове, характеризуют его примерно так: «31-летний одессит, говорит, что «душу дьяволу не продавал, но не стал от этого слабее».

Видит мертвых и общается с ними, как с живыми. Утверждает, что все, что он желает другим людям, сбывается». Описание сеансов общения с ним выглядит экзотично — «маг разложил на столе перед собой мистические атрибуты — гвоздь из гроба, кости, мертвую плоть и кровь трупа — и стал вещать».

Корреспондент ФАН, сроду не верившая ни в каких экстрасенсов и магов, пришла на встречу с Малаховым с опаской — вдруг тот пронзит ее взглядом насквозь и все выведает? Впрочем, на вид черный маг оказался вполне обычным парнем, правда, с нехорошим взглядом, словоохотливым и каким-то суетливым. Главное, что интересовало ФАН на этой встрече: маг, чьи предсказания «полностью сбываются», обещал рассказать о будущем Украины.

Умом понимая, что предсказать развитие событий в нынешней стране не может никто, корреспондент ФАН шутки ради заранее почитала прогнозы Малахова на выборы, сделанные в середине января 2019 года.

В январском отчете со встречи с магом было написано следующее: «Предстоящие выборы президента Украины он назвал «схваткой двух львов». Причем эти «львы» — мужчины, равные по могуществу и финансам, олигархи Петр Порошенко и Игорь Коломойский».

Колдун Малахов предсказал победителя украинских выборов

«Один стоит на горе, то есть уже имеет власть. Второй же к ней стремится и так грамотно выстраивает финансовую дорогу, что оба «льва» скоро уравняются в силах», — заявил тогда Малахов. 

По его словам, в ходе предвыборной гонки произойдет мощная передача голосов одного из кандидатов в пользу нового деятеля — возможно, Владимира Зеленского.

«Когда оба льва встретятся на вершине, они сцепятся дважды», — сказал маг, имея в виду их выход во второй тур выборов.

А вот «львицы» Юлии Тимошенко в этой схватке маг не увидел.

«Я не вижу ее в кресле президента, хотя не исключаю, что реальная власть над страной тем или иным образом окажется в ее руках», — заявил он.

Напомню, все это было сказано три месяца назад, в январе, когда в победе Тимошенко на Украине мало кто сомневался, а Зеленского публично звали «шутом гороховым». В этот момент корреспондент ФАН понял, что к прогнозам мага Малахова стоит отнестись серьезно. Впрочем, как и большинство людей «мистического» типа, маг Малахов в первую очередь предпочел говорить о себе.

Колдун Малахов предсказал победителя украинских выборов

Малахову задали вопрос: «Как вы догадались, что вы — черный маг?»

«Ну, во-первых, я начинал со светлого — люди так наплевали мне в душу, что с меня свет уже просто полился, прямо из ушей и изо рта потек. И я понял, что глупо помогать, — сообщил он. — Потому что дело даже не в финансах, дело в человечности — люди не ценят человечность. Да, я, бывает, помогаю бескорыстно. Я понимаю, что у каких-то людей денег нет, какие-то трудности, но никто этого не ценит.

Подлых моментов было очень много, поэтому я сказал, что больше «светлого» меня не будет. А когда ты «темный» — все равно, нравится это кому-то или не нравится. Ко мне можно прийти с одной проблемой и уйти с пятью, сразу по факту. Потому что люди не ценят, люди думают, что я им что-то должен, но такого не будет».

Наконец, у мага поинтересовались, что ждет Украину в ближайшем будущем.

«В этом году будут сильные качели на нашем президентском олимпе. Будет что-то очень колоссальное, будут очень большие трения, — сказал маг, стараясь выбирать обтекаемые формулировки. — Впрочем, мне кажется, что к власти придет новый человек. Старому придется уйти.

По поводу правительства — точно будут очень сильные волнения, но полную смену власти сейчас нельзя спрогнозировать. Не могу сказать, вышибут или не вышибут нынешних депутатов Рады, потому что они потом скажут, что я сглазил или еще что-то сделал».

Колдун Малахов предсказал победителя украинских выборов

Страждущие тут же спросили его по поводу «процветания Украины». Маг ответил, что в следующем году в стране все начнет налаживаться, поскольку «так как люди станут наконец-то мыслить рационально», — и это не может не радовать.

«Впрочем, может произойти нечто, похожее на переворот. Поэтому украинским чиновникам стоит опасаться массовых арестов за коррупцию и преступные схемы. При этом я бы очень хотел, чтобы наша экономика настроилась и нормально заработала, но так быстро это не произойдет.

Даже если будут какие-то волнения и прорывы... у меня показано кольцо года. Поэтому, думаю, в течение года после смены верхушек начнет настраиваться экономика, собираться в кучу. Но не раньше, чем через год», — отметил он.

Денис Малахов рассказал ФАН и о своем видении ситуации с Донбассом.

«Вторая сторона, которая забрала наши территории, просто не потянет их финансово. Уже не тянут, — сообщил черный маг. — А война в Донбассе скоро закончится, еще до конца года.

Да, период «антитеррористической операции» был кому-то нужен, однако вскоре договоренности по ее продлению сойдут на нет».

Колдун Малахов предсказал победителя украинских выборов

После этого разговор опять перешел на личность самого мага. Говоря о том, соглашается ли он предсказывать будущее конкретным людям, Малахов сообщил следующее.

«Нет, никогда не гадаю — ни себе, ни людям. Гадаешь — прогадываешь судьбу. Предвидеть какие-то моменты — прикольно, но не хочется, — поделился маг. — А себе гадать вообще нельзя.

Делать какой-то бытовой обряд на праздники, например на Крещение или «увидеть суженого», — это не вопрос. А вот именно конкретно гадать, сколько мужей, когда умрешь или разбогатеешь, нельзя, потому что «прогадываешь судьбу».

Черного мага спросили, общается ли он со своими покойными родственниками.

Колдун Малахов предсказал победителя украинских выборов

«Я этого не люблю, — сказал Малахов. — Потому что, если они приходят, мне становится не по себе, и я сразу делаю щелчок, то есть умею выключать эту ситуацию.

Раньше я не умел выключать ее, и, если приходил покойник, было сложно. А сейчас я ставлю барьер, не хочу и все. Я же умом понимаю, что это уже не тот человек, у покойников нет эмоций. Они только привязаны к человеку, которого они оберегают, и все».

Под конец встречи черного мага по традиции спросили, когда же наступит конец света.

«Я спокойно к этому отношусь, для меня нет такого понятия, как «конец света». Я вообще не знаю, как это объяснить, честно. Что это такое? Конец света чего? Вот у нас на Украине сейчас экономика — это да, конец света.

Своих внуков я вижу в глубокой старости, а дальше я не заглядывал. Так что до этого времени конца света точно не будет», — резюмировал он.

После этих слов корреспондент ФАН ушла со встречи со спокойной душой. Правда, как-то тревожно было за Донбасс. Впрочем, иногда даже маги могут ошибаться.

Автор: Полина Цыбулько специально для ФАН из Киева
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