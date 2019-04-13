Колдун Малахов предсказал победителя украинских выборов

В Киев приехал популярный на Украине колдун, маг и прорицатель Денис Малахов, учредитель Международной премии Мессинга и участник украинской «Битвы экстрасенсов».

Он рассказал собравшимся журналистам, чего ждать украинцам в ближайшем будущем и как на фоне завершающейся предвыборной гонки может измениться политическая обстановка в стране. Его с интересом выслушала корреспондент Федерального агентства новостей.

Украинские СМИ, рассказывая о Малахове, характеризуют его примерно так: «31-летний одессит, говорит, что «душу дьяволу не продавал, но не стал от этого слабее».

Видит мертвых и общается с ними, как с живыми. Утверждает, что все, что он желает другим людям, сбывается». Описание сеансов общения с ним выглядит экзотично — «маг разложил на столе перед собой мистические атрибуты — гвоздь из гроба, кости, мертвую плоть и кровь трупа — и стал вещать».

Корреспондент ФАН, сроду не верившая ни в каких экстрасенсов и магов, пришла на встречу с Малаховым с опаской — вдруг тот пронзит ее взглядом насквозь и все выведает? Впрочем, на вид черный маг оказался вполне обычным парнем, правда, с нехорошим взглядом, словоохотливым и каким-то суетливым. Главное, что интересовало ФАН на этой встрече: маг, чьи предсказания «полностью сбываются», обещал рассказать о будущем Украины.

Умом понимая, что предсказать развитие событий в нынешней стране не может никто, корреспондент ФАН шутки ради заранее почитала прогнозы Малахова на выборы, сделанные в середине января 2019 года.

В январском отчете со встречи с магом было написано следующее: «Предстоящие выборы президента Украины он назвал «схваткой двух львов». Причем эти «львы» — мужчины, равные по могуществу и финансам, олигархи Петр Порошенко и Игорь Коломойский».

«Один стоит на горе, то есть уже имеет власть. Второй же к ней стремится и так грамотно выстраивает финансовую дорогу, что оба «льва» скоро уравняются в силах», — заявил тогда Малахов.

По его словам, в ходе предвыборной гонки произойдет мощная передача голосов одного из кандидатов в пользу нового деятеля — возможно, Владимира Зеленского.

«Когда оба льва встретятся на вершине, они сцепятся дважды», — сказал маг, имея в виду их выход во второй тур выборов.

А вот «львицы» Юлии Тимошенко в этой схватке маг не увидел.

«Я не вижу ее в кресле президента, хотя не исключаю, что реальная власть над страной тем или иным образом окажется в ее руках», — заявил он.

Напомню, все это было сказано три месяца назад, в январе, когда в победе Тимошенко на Украине мало кто сомневался, а Зеленского публично звали «шутом гороховым». В этот момент корреспондент ФАН понял, что к прогнозам мага Малахова стоит отнестись серьезно. Впрочем, как и большинство людей «мистического» типа, маг Малахов в первую очередь предпочел говорить о себе.

Малахову задали вопрос: «Как вы догадались, что вы — черный маг?»

«Ну, во-первых, я начинал со светлого — люди так наплевали мне в душу, что с меня свет уже просто полился, прямо из ушей и изо рта потек. И я понял, что глупо помогать, — сообщил он. — Потому что дело даже не в финансах, дело в человечности — люди не ценят человечность. Да, я, бывает, помогаю бескорыстно. Я понимаю, что у каких-то людей денег нет, какие-то трудности, но никто этого не ценит. Подлых моментов было очень много, поэтому я сказал, что больше «светлого» меня не будет. А когда ты «темный» — все равно, нравится это кому-то или не нравится. Ко мне можно прийти с одной проблемой и уйти с пятью, сразу по факту. Потому что люди не ценят, люди думают, что я им что-то должен, но такого не будет».

Наконец, у мага поинтересовались, что ждет Украину в ближайшем будущем.

«В этом году будут сильные качели на нашем президентском олимпе. Будет что-то очень колоссальное, будут очень большие трения, — сказал маг, стараясь выбирать обтекаемые формулировки. — Впрочем, мне кажется, что к власти придет новый человек. Старому придется уйти. По поводу правительства — точно будут очень сильные волнения, но полную смену власти сейчас нельзя спрогнозировать. Не могу сказать, вышибут или не вышибут нынешних депутатов Рады, потому что они потом скажут, что я сглазил или еще что-то сделал».

Страждущие тут же спросили его по поводу «процветания Украины». Маг ответил, что в следующем году в стране все начнет налаживаться, поскольку «так как люди станут наконец-то мыслить рационально», — и это не может не радовать.

«Впрочем, может произойти нечто, похожее на переворот. Поэтому украинским чиновникам стоит опасаться массовых арестов за коррупцию и преступные схемы. При этом я бы очень хотел, чтобы наша экономика настроилась и нормально заработала, но так быстро это не произойдет. Даже если будут какие-то волнения и прорывы... у меня показано кольцо года. Поэтому, думаю, в течение года после смены верхушек начнет настраиваться экономика, собираться в кучу. Но не раньше, чем через год», — отметил он.

Денис Малахов рассказал ФАН и о своем видении ситуации с Донбассом.

«Вторая сторона, которая забрала наши территории, просто не потянет их финансово. Уже не тянут, — сообщил черный маг. — А война в Донбассе скоро закончится, еще до конца года. Да, период «антитеррористической операции» был кому-то нужен, однако вскоре договоренности по ее продлению сойдут на нет».

После этого разговор опять перешел на личность самого мага. Говоря о том, соглашается ли он предсказывать будущее конкретным людям, Малахов сообщил следующее.

«Нет, никогда не гадаю — ни себе, ни людям. Гадаешь — прогадываешь судьбу. Предвидеть какие-то моменты — прикольно, но не хочется, — поделился маг. — А себе гадать вообще нельзя. Делать какой-то бытовой обряд на праздники, например на Крещение или «увидеть суженого», — это не вопрос. А вот именно конкретно гадать, сколько мужей, когда умрешь или разбогатеешь, нельзя, потому что «прогадываешь судьбу».

Черного мага спросили, общается ли он со своими покойными родственниками.

«Я этого не люблю, — сказал Малахов. — Потому что, если они приходят, мне становится не по себе, и я сразу делаю щелчок, то есть умею выключать эту ситуацию. Раньше я не умел выключать ее, и, если приходил покойник, было сложно. А сейчас я ставлю барьер, не хочу и все. Я же умом понимаю, что это уже не тот человек, у покойников нет эмоций. Они только привязаны к человеку, которого они оберегают, и все».

Под конец встречи черного мага по традиции спросили, когда же наступит конец света.

«Я спокойно к этому отношусь, для меня нет такого понятия, как «конец света». Я вообще не знаю, как это объяснить, честно. Что это такое? Конец света чего? Вот у нас на Украине сейчас экономика — это да, конец света. Своих внуков я вижу в глубокой старости, а дальше я не заглядывал. Так что до этого времени конца света точно не будет», — резюмировал он.

После этих слов корреспондент ФАН ушла со встречи со спокойной душой. Правда, как-то тревожно было за Донбасс. Впрочем, иногда даже маги могут ошибаться.