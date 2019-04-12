Историк объяснил, почему Сталин не потребовал от Финляндии капитуляции в 1944 году

Весной 1944 года перед Финляндией встал вопрос о скорейшем выходе из Второй мировой войны. К этому времени вставшая на сторону Гитлера Суоми не только четвертый год вела войну с Советским Союзом, но и находилась в состоянии войны с Великобританией.

Успехи на Карельском фронте позволяли Красной Армии довольно быстро занять большую часть территории Финляндии. Однако Иосиф Сталин не отдал приказа о наступлении, которое привело бы к окончательному разгрому союзника нацистской Германии, а затем и к советизации этой страны.

Почему этого не произошло, в интервью Федеральному агентству новостей рассказал ведущий научный сотрудник, руководитель Центра истории Северной Европы и Балтии Института всеобщей истории РАН Алексей Комаров.

— Советский Союз официально не ставил вопроса на переговорах с союзниками по антигитлеровской коалиции о том, чтобы включить Финляндию в зону своего влияния. И у СССР, и у наших союзников была задача вывести эту страну из войны, минимизировав потери.

СССР хотел вернуть те территории, которые получил по Московскому миру 12 марта 1940 года по итогам Советско-финской войны. Впрочем, не все в том договоре устраивало советское руководство, поскольку Печенгский район (Петсамо) на Кольском полуострове продолжал оставаться за Финляндией. До этого Печенга веками была территорией Российской Империи, но Советская Россия была вынуждена отдать ее Финляндии по Тартускому миру 1920 года.

Поэтому вопрос Печенги стоял на повестке дня, но глава советского МИД Вячеслав Молотов в начале переговоров о заключении перемирия с Финляндией предложил оставить эту тему на потом. Однозначно можно сказать, что СССР требовал от финнов оставить Карельский перешеек.

— То есть вопрос о том, чтобы советизировать Финляндию по примеру, скажем, Польши, не стоял в принципе?

— Есть некоторые признаки, которые указывают, что подобная дискуссия велась. Я читал документ, который назывался «О безоговорочной капитуляции Финляндии». Он был создан членами комиссии, возглавляемой Климентом Ворошиловым и занимавшейся в министерстве иностранных дел СССР подготовкой мирных договоров. Однако вскоре появился документ с менее воинственным названием — «О капитуляции Финляндии». Видимо, советское руководство хотело превратить Финляндию в относительно дружественное государство, своего рода буферную зону между СССР и Западом.

Еще одна комиссия в советском МИД под руководством дипломата Максима Литвинова предложила включить в мирный договор пункт о передаче Советскому Союзу Аландских островов в Балтийском море. По другому плану эти острова, населенные этническими шведами, предлагалось сделать независимым карликовым государством вроде Монако. А потом уже заключить договор с этим государством и разместить на его территории военную базу.

В начале 1944 года на одной из большевистских конференций выступил заместитель министра иностранных дел Соломон Лозовский, который заявил, что раз СССР побеждает, то мы должны продвигать наши интересы. То есть были определенные планы по советизации Финляндии.

Шли разговоры и о том, чтобы пересмотреть границу Норвегии на побережье Северного Ледовитого океана — отодвинуть ее на запад до реки Тана. Собственно, эту территорию поморы до заключения договора о границе с Норвегией в 1826 году считали принадлежавшей России.

Все эти планы не получили поддержки центрального руководства. Я думаю, Сталин отталкивался от прагматических соображений: ему важно было сохранить Финляндию нейтральной. По крайней мере, на том историческом этапе.

— Возможно, Сталин не хотел воевать с финнами, вспоминая потери Красной Армии в ходе Советско-финской войны 1940 года? Хотел сберечь силы для борьбы с главным противником СССР — нацистской Германией?

— Я не раз слышал подобные предположения историков. Но надо понимать, что в 1944 году Красная Армия была совсем другой, чем в 1940 году. Финская армия тоже была вполне боеспособна, но я думаю, что для советских войск не представляло большого труда разгромить ее.

Летом 1944 года немцы начали догадываться о том, что в правящих кругах Финляндии усилились настроения выйти из Второй мировой войны. В это время шло успешное наступление Красной Армии, и мы теоретически могли быстро продвинуться вглубь территории Финляндии. На этом фоне немцы приостановили поставки вооружений финнам.

20 июня Риббентроп приехал в Хельсинки. В результате переговоров немцы пообещали возобновить военную помощь северным союзникам. В обмен на это президент Финляндии Ристо Рюти торжественно пообещал, что выходить из войны, а тем более воевать против Германии финны не будут.

Однако ситуация на фронте для Финляндии постоянно ухудшалась, и вскоре Рютте подал в отставку. А пришедший на его место Маннергейм заявил, что никаких обещаний немцам он не давал. Поэтому уже в конце лета 1944 года финны запросили перемирия у СССР, и 5 сентября того же года огонь был прекращен.

Переговоры шли с 14 по 19 сентября, по их итогам, помимо прочего, Советский Союз присоединял территорию Печенгского района, исторически принадлежавшего России. Впрочем, я думаю, что Печенгу мы могли забрать и в 1940 году по итогам Советско-финской войны.

— Почему же не сделали этого?

— Тогда там действовал огромный никелевый комбинат, принадлежавший англо-канадской компании. Наверное, в условиях уже идущей Второй мировой войны не хотели лишний раз задевать потенциальных союзников. Англичане и французы, как известно, были на грани того, чтобы вмешаться в Советско-финскую войну.

Ну, а в 1944 году СССР потребовал передать в аренду военную базу в районе Порккала-Удд на Балтике. Маннергейм был ошарашен, поскольку эта база находилась буквально в пригороде финской столицы. Он в надежде переубедить советское руководство предложил передать СССР Аландские острова. Однако произошла утечка информации, и жители этих островов, которые были в основном шведами, страшно возмутились. Усилились сепаратистские тенденции, и в итоге от этой идеи отказались обе стороны.

Финнов обязали устроить Лапландскую войну против немецких войск, которые еще оставались в северной части Суоми. В ходе так называемой дефашизации были проведены суды над теми, кто отвечал за вступление в войну с СССР на стороне гитлеровской Германии. Они были осуждены, но отсидели не очень долго: их отпустили по амнистии.

Я думаю, в итоге время показало правильность позиции советского руководства. Советский Союз закрепил за собой те территории, которые хотел, обезопасил свою северную столицу. И при этом, хотя Финляндия и была в зоне влияния Запада в ходе Холодной войны, она оставалась нейтральным государством у наших границ.