Хакеры пригрозили Лондону местью за арест Ассанжа

Лондон, 12 апреля. Хакеры из международной группы Anonymous выпустили короткое заявление, в котором потребовали немедленно освободить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. В противном случае хакеры обещают отомстить британцам за преследование своего соратника.

«Отпустите Ассанжа или вы заплатите за это!», — говорится в сообщении.

Хактивисты подчеркивают, что Ассанж является настоящим журналистом, который разоблачает коррупцию и преступления представителей власти, а Великобритания «не остановится ни перед чем, чтобы сохранить свои тайны». Члены Anonymous также отметили, что основатель WikiLeaks заранее предупредил их о своем предстоящем аресте.

Накануне власти Эквадора лишили Ассанжа гражданства и политического убежища, допустив полицию Лондона на территорию своего посольства, где журналист скрывался более шести лет. В тот же день Ассанж был арестован лондонским судом за нарушение условий досрочного освобождения. Позже лондонская полиция заявила, что задержание австралийца осуществлялось по запросу США, которые настаивают на экстрадиции известного разоблачителя.

Американские власти обвиняют Ассанжа в обнародовании секретных документов Госдепартамента. Если журналиста передадут США и осудят, то он может получить до 35 лет лишения свободы, пожизненное заключение или даже смертную казнь. Законодательство Великобритании запрещает выдавать подозреваемых, если им грозит смерть. Однако юристы полагают, что британцы вполне могут поверить на слово своим американским партнерам, если те пообещают не применять высшую меру наказания.