США используют ИГ для подготовки нового вторжения в Ливию

Соединенные Штаты Америки готовят почву для масштабного вторжения американских войск на территорию Ливии. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал руководитель Центра изучения политических трансформаций ИНО Алексей Албу.

Активизация ИГ

На фоне обостряющегося с каждым днем военного конфликта в Ливии между армией маршала Халифы Хафтара и признанным ООН правительством в Триполи американские эксперты выражают обеспокоенность возможной активизацией террористов. По их мнению, боевики «Исламского государства»1 (деятельность организации запрещена на территории РФ) могут воспользоваться гражданской войной и вновь активизироваться на полях сражений в Ливии.

Боестолкновения в Ливии разгорелись на прошлой неделе, когда Халифа Хафтар приказал Ливийской национальной армии с востока двинуться на Триполи «победным маршем» против правительства национального согласия. Силы Хафтара нанесли около 10 авиаударов по городу, в частности, была атакована военная база при столичном аэропорте «Митига».

Между тем, американские эксперты, которые наблюдают за джихадистскими движениями в Ливии, говорят, что страна может увязнуть в более масштабной гражданской войне. Это создаст вакуум, который боевики ИГ1 будут использовать, чтобы вновь появиться на горизонте после своего поражения в 2016 году.

ИГИЛ: перезагрузка

Основатель Libya Analysis Джейсон Пак заявил, что «Исламское государство» в Ливии смогло «перезагрузиться». Группировка, по его словам, была восстановлена и реорганизована. Боевики «Исламского государства» готовы вернуться на поле боя. Возможно, им удастся забрать новые территории, поскольку столкновения между армией Хафтара и правительством Триполи отвлекают противоборствующие стороны и не позволяют им контролировать территорию страны в целом.

«Я думаю, нынешнее наступление отлично подходит для джихадистов. Я вижу, что ИГ и джихадизм в Ливии сейчас находятся на грани огромного прорыва, точно так же, как это было в 2012 году после убийства американского посла Джона Кристофера Стивенса. Затем джихадизм процветал во многих местах в Ливии», — рассказал Пак.

Посол США был убит в сентябре 2012 года, когда миссия США в Бенгази подверглась военному нападению со стороны связанной с «Аль-Каидой»1 (запрещена в России) ливийской террористической группировкой «Ансар-аш-Шариа». Затем в 2015 году они присягнули «Исламскому государству». К концу 2016 года в ходе военной кампании правительственных сил при поддержке США с воздуха город Сирт, занятый боевиками, и другие жилые районы страны были от них очищены. С тех пор террористы отошли в изолированные пустынные районы и изменили тактику на партизанскую.

По словам Пака, партизанскими атаками на ливийские силы и местную инфраструктуру ИГ надеется истощить силы противника, чтобы предотвратить любой прогресс в ливийском государственном строительстве, и эта тактика действительно может дать результат.

Беззаконная среда

В последнее время ИГ возобновила усилия по борьбе с ключевыми правительственными учреждениями, включая нападение на здание ливийского министерства иностранных дел в 2018 году, Национальную нефтяную корпорацию и Высшую национальную избирательную комиссию. Атаки «Исламского государства» в основном были направлены на силы безопасности и местных лидеров в отдаленных районах.

Во вторник, 9 апреля, террористы взяли на себя ответственность за нападение на район аль-Фуках в юго-восточной части Триполи, в результате которого погибли три человека, в том числе глава местного совета города и сотрудник его отдела безопасности.

Некоторые эксперты предупреждают, что южные пустынные районы Ливии особенно уязвимы для возрождения ИГ. Обширная территория также служила убежищем для «Аль-Каиды», «Боко Харам» (радикальная нигерийская исламистская организация, запрещенная в РФ) и борцов оппозиции из Чада, Мали и Судана.

Подготовка для вторжения США

Как отметил Алексей Албу, подготовка общественного мнения о возрождении ИГИЛ1 говорит о том, что США готовят для исламских фундаменталистов «запасной аэродром».

«Наблюдать за иностранной прессой всегда интересно. Всегда можно предсказать, чего добивается твой противник. Например, за жалобными фейковыми статьями о «применении» химического оружия сторонниками Башара Асада — стояло желание разбомбить «томагавками» стратегические военные объекты Сирийской Арабской Республики. За заявлениями о покупке правительством Ирака нигерийского урана — стояла военная операция под кодовым названием «Иракская свобода», — пояснил Алексей Албу.

Эксперт заметил, что сегодня во многих солидных информационных изданиях появляются предостережения о том, что обострение конфликта между Правительством национального согласия и Палатой представителей Ливии приведет к возникновению политического вакуума, а значит, сыграет на руку ИГИЛ. Но, по мнению Албу, политическая практика показывает обратное: исламский терроризм возникает только тогда, когда в этом заинтересованы внешние силы, организующие идеологическую подготовку, обеспечивающие боевиков оружием, финансирующие террористические ячейки, координирующие их деятельность в рамках одной сети.

«Таким образом, я бы не стал игнорировать «аналитику» американских экспертов. Не потому, что они достаточно умные, а потому, что это является опасным сигналом для всего цивилизованного сообщества. Я бы хотел ошибаться, но, как показывает история, за подобной «антитеррористической» пропагандой кроется военная агрессия Соединенных Штатов», — считает Алексей Албу.

Политический аналитик Владимир Соловейчик также считает, что США пытаются преподнести общественности военное вмешательство как «неизбежное» и «спасительное». Эксперт уверен, что боевики «Исламского государства» — лишь средство, которое дает США предлог нанести удар по частям армии Хафтара.

«В этом, как и в иных подобных эпизодах, наглядно проявляется весь цинизм внешней политики США. Двойные стандарты, лицемерие «моралистов», а на самом деле империалистических агрессоров, озабоченных лишь прибылями американских банков и корпораций, усилением их влияния в мире, особенно в таких богатых нефтью районах, как Ливия. Выражу надежду, что военная интервенция США в Ливию не случится. В противном случае американскую армию, авиацию и флот ждут слишком большие потери, которых власти США накануне предстоящих в будущем году выборов явно захотят избежать, чтобы не раздражать своих избирателей», — заключил Владимир Соловейчик.

В 2011 году в Ливии шли антиправительственные выступления, обернувшиеся инициированной США интервенцией, в ходе которой был свергнут и убит многолетний лидер страны Муаммар Каддафи. Погибло более 50 тысяч ливийцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.