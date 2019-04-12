Мирная обстановка сохраняется в Судане после госпереворота

Хартум, 12 апреля. Мирная обстановка сохраняется в Судане после государственного переворота, сообщает в пятницу корреспондент Федерального агентства новостей.

В течение ночи беспорядков в суданской столице не наблюдалось. Несмотря на введенный комендантский час, у здания Генштаба оставались люди, однако попыток разогнать их не предпринималось.

«Ночь прошла спокойно у митингующих, армия людей защитила. Никаких нападок не было, по городу все тоже было спокойно, покрышек не жгли, беспорядков не устраивали, никто людей не прогонял», — передает корреспондент ФАН.

В настоящее время жители Хартума снова собираются у Генштаба, где около 13.00 дня проведут пятничную молитву.

Накануне армия Судана провела заседание, на котором приняла решение снять со всех постов президента страны Омара аль-Башира и отправить в отставку кабинет министров.

Жители Хартума начали у здания Генштаба мирную акцию протеста, требуя, чтобы из состава переходного правительства были исключены сторонники и члены партии «Национальный конгресс», возглавляемой бывшим президентом Судана Омаром аль-Баширом. Участники акции заявили, что не будут расходиться, пока их требования не выполнят.

Комендантский час введен в Судане на месяц с 22.00 вечера до 04.00 утра. Руководителем Переходного военного совета Судана стал глава Минобороны и первый вице-президент страны генерал-лейтенант Авад бен Ауф.