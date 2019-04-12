Ущерб от пребывания в составе Украины начали подсчитывать в Крыму

Симферополь, 12 апреля. Крым начал подсчитывать ущерб, который был нанесен полуострову за время его нахождения в составе Украины. Соответствующее заявление сделал глава рабочей группы, первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Как пишет РИА Новости, первое заседание рабочей группы, которую начали формировать в конце марта, прошло в пятницу под предводительством Ефима Фикса.

Ранее сообщалось, что председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил оценить ущерб от нахождения полуострова в составе Украины. Он подчеркнул, что необходимо «посчитать, сколько потерял народ Крыма за счет той разрушительной политики, которая здесь насаждалась».

Спикер Госсовета республики Владимир Константинов 27 марта сообщил, что в Крыму начали формировать рабочую группу, которая подсчитает ущерб, нанесенный Украиной полуострову.

«Мы обговорили вопрос, как мы будем двигаться, по каким направлениям, что нам необходимо посмотреть, чтобы что-то не упустить и не преувеличить какие-то показатели», — сообщил Фикс.

По его словам, результатом деятельности рабочей группы станет итоговый документ с выводами по всем отраслям в период с 1991 по 2014 год. Фикс подчеркнул, что указанный период является очень сложным для подсчета, поэтому необходимо будет «очень внимательно подойти к этому вопросу».

«Тут есть вопросы бюджета, проблемы, которые были связаны с энергетической, водной блокадами, устроенными Украиной, и так далее», — резюмировал Фикс, заметив, что работа по анализу ущерба займет около полугода.

Напомним, воссоединение Крыма с РФ произошло в 2014 году по итогам референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за его вхождение в состав России. В Москве неоднократно заявляли, что голосование прошло в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. Но на Украине полуостров продолжают считать «временно оккупированной территорией». Президент РФ Владимир Путин не раз подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.