Большинство россиян считают РФ лидером в освоении космоса

Москва, 12 апреля. Большинство россиян убеждены, что РФ является мировым лидером в освоении космоса, об этом говорят данные приуроченного ко Дню космонавтики опроса, проведенного ВЦИОМ.

Такой позиции придерживаются 76% жителей страны. 66% респондентов отнесли к лидирующим в космической отрасли странам также США, 46% считает, что по этому направлению активно развивается Китай. Как пишет «Интерфакс», 90% опрошенных рассказали, что России и дальше нужно участвовать в программах освоения космоса, противоположную точку зрения разделают 7% людей.

Почти половина, 49%, жителей государства уверены, что изучение и освоение космоса развивают науку и высокие технологии в РФ. 44% людей связали эту деятельность с обеспечением обороноспособности страны. Кроме того, 24% людей считают, что это также поддерживает авиакосмическую промышленность.

Как уточнили эксперты, опрос показал, что освоение космоса является одним из предметов национальной гордости россиян.

Специалисты опросили 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.