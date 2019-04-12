Сотрудники агентства кибербезопасности ЕС пожаловались на домогательства

Брюссель, 12 апреля. Сотрудники агентства кибербезопасности Евросоюза пожаловались на сексуальные домогательства на работе.

Как пишет газета Politico, работники ENISA с офисами в Афинах и Гераклионе сообщили о психологическом давлении и сексуальных домогательствах на работе.

«Согласно внутреннему докладу, более 40 процентов опрошенных работников агентства ЕС по кибербезопасности сообщили об обеспокоенности психологическими домогательствами, еще почти треть обеспокоены сексуальными домогательствами», — подчеркивается в сообщении.

По словам и.о. директора ENISA Удо Хельмбрехта, агентство обеспокоено полученными результатами, поэтому будут приняты все необходимые меры для предотвращения «любых видов домогательств на рабочем месте».

Ранее глава Американской психологической ассоциации Антонио Пуэнте заявил, что сексуальные домогательства на работе могут нанести вред здоровью. По его словам, у людей, которые столкнулись с таким видов домогательств, могут возникнуть депрессия, проблемы с питанием, а также пристрастие к наркотикам и алкоголю