Москва, 12 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что запросов от кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского на встречу с российскими лидером не поступало. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Насколько я знаю, никаких запросов не поступало», — отметил официальный представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов.

Песков также прокомментировал встречу президента Франции Эммануэля Макрона с Зеленским и Порошенко, а также запланированную на 12 апреля встречу канцлера Германии Ангелы Меркель с Порошенко. По словам пресс-секретаря президента РФ, теперь главе МВД Украины Арсену Авакову стоит задуматься над тем, чтобы обвинить Берлин и Париж во вмешательстве в выборы.

«По логике господин Аваков должен обвинить третью страну в том же, в чем он обвинил Российскую Федерацию», — подчеркнул Песков.

Напомним, что ранее Аваков обвинил Россию во вмешательстве в выборы. Поводом стала встреча лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Речь, в частности, шла о путях сохранения транзита российского газа через территорию Украины. При этом Аваков никак не отреагировал на активную вовлеченность иностранных политиков в украинский избирательный процесс.

Так, например, в начале апреля спецпредставитель госдепартамента США Курт Волкер открыто призвал граждан Украины голосовать за Петра Порошенко. Свою рекомендацию американский чиновник объяснил тем, что действующий президент Украины «противостоял Путину».