Во Всеволожске закрывается автомобильный завод. ФАН-ТВ

Во Всеволожске митингуют рабочие «Форда».

Ford Sollers. 1030 сотрудников предприятия лишаются рабочих мест. Сегодня они вышли на митинг — попавшие под сокращение люди требуют выплатить им компенсации в размере двухлетнего оклада, ссылаясь на европейские стандарты. Участники акции рассказали корреспонденту ФАН, что подобной работы (по уровню комфорта и оплаты труда) в Ленобласти просто не найти. Предприятие же, по словам митингующих, готово выплатить только три зарплаты.