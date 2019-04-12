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ФАН-ТВ

Во Всеволожске закрывается автомобильный завод. ФАН-ТВ

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Во Всеволожске митингуют рабочие «Форда».

Ford Sollers. 1030 сотрудников предприятия лишаются рабочих мест. Сегодня они вышли на митинг — попавшие под сокращение люди требуют выплатить им компенсации в размере двухлетнего оклада, ссылаясь на европейские стандарты. Участники акции рассказали корреспонденту ФАН, что подобной работы (по уровню комфорта и оплаты труда) в Ленобласти просто не найти. Предприятие же, по словам митингующих, готово выплатить только три зарплаты.

Автор: Сергей Петров
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