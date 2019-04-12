Песков назвал Ассанжа независимым источником информации
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Москва, 12 апреля. Задержание основателя WikiLeakes Джулиана Ассанжа не имеет ничего общего с идеалами свободы прессы и неприкосновенности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Представитель Кремля также выразил надежду, что все законные права журналиста будут соблюдены.
«Перед нами независимый источник информации, который подвергается преследованию», — подчеркнул он.
Пресс-секретарь президента также прокомментировал предположения о том, что Ассанж якобы может дать показания против России из-за опубликованной переписки Демократической партии США, и после этого последуют новые санкции.
«Я не думаю, что это относится к конспирологии», — подчеркнул Песков.