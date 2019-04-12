Песков назвал Ассанжа независимым источником информации

Москва, 12 апреля. Задержание основателя WikiLeakes Джулиана Ассанжа не имеет ничего общего с идеалами свободы прессы и неприкосновенности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Представитель Кремля также выразил надежду, что все законные права журналиста будут соблюдены.

«Перед нами независимый источник информации, который подвергается преследованию», — подчеркнул он.

Пресс-секретарь президента также прокомментировал предположения о том, что Ассанж якобы может дать показания против России из-за опубликованной переписки Демократической партии США, и после этого последуют новые санкции.