Роскосмос объяснил смену названия корабля «Федерация»

Москва, 12 апреля. Космический корабль «Федерация», который в настоящее время проектирует ракетно-космическая корпорация «Энергия», получит новое, «мужское» имя в рамках систематизации номенклатуры российской ракетно-космической продукции, объясняется в письме Роскосмоса.

Документ был подписан главой госкорпорации Дмитрием Рогозиным. Соответствующее разъяснение было дано в ответ на замечание председателя партии «Женский диалог» Елены Семериковой.

После того, как Рогозин заявил, что корабль должен называться «не как девочка», «Женский диалог» направил на имя главы Роскосмоса письмо, в котором выразил возмущение по поводу его слов. В партии задались вопросом, почему женские имена «заслужили такую немилость» и напомнили о достижениях женщин-космонавтов.

Как передает News.ru, в ответ «Женскому диалогу» Роскосмос заметил, что в госкорпорации не преследуют цели отменить все наименования женского рода.

«Считаем необходимым систематизировать всю номенклатуру отечественной ракетно-космической продукции, придав её названиям национально-патриотический характер», — уточняется в письме.

Ранее, как передавал RT, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорации и РКК «Энергия» был передан антропоморфный робот-спасатель FEDOR. Рогозин пояснил, что специалисты исследуют возможность использования робота в пилотируемых программах.