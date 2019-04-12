Москва, 12 апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин не может влиять на расследование дела против основателя Baring Vostok Майкла Калви, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Песков опроверг вмешательство Путина в расследование дела против Калви, отвечая на вопрос журналистов о смягчение меры пресечения в отношении основателя Baring Vostok. СМИ поинтересовались, повлияло ли на это решение суда заявление представителей американского бизнеса, которые заявили, что могут не приехать на Петербургский экономический форум, если Калви не переведут из СИЗО. У представителя Кремля спросили, можно ли назвать происходящее «балансом давления и уступок».

«Это никак нельзя назвать: заявления и просьбы перед президентом никак не повлияли, — констатировал пресс-секретарь российского лидера. — Тем более что, вы знаете, мы избегаем каких-либо оценок до решения суда. Президент не мог, не может и не имеет каких-либо планов вмешиваться в следственные или судебные действия согласно российской Конституции».

11 апреля Басманный суд Москвы освободил американского гражданина из следственного изолятора по просьбе следствия. Калви был переведен под домашний арест по 13 апреля включительно. Московский суд продлил домашний арест американского инвестора Калви на три месяца. Основатель Baring Vostok выразил готовность исполнять все условия домашнего ареста.