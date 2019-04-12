Туристы из Германии приехали в сирийскую Пальмиру спустя 2 года после освобождения

Дамаск, 12 апреля. Немецкая туристическая делегация посетила древний город Пальмира, расположенный в центре сирийской пустыни, чтобы посмотреть на исторические памятники, внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мероприятие прошло в рамках инициативы, направленной на возвращение европейских туристов, которые не посещали город порядка восьми лет.

На месте побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Один из членов делегации рассказал нашему корреспонденту, что город Пальмира, несмотря на разрушения, понесенные в результате действия террористических группировок, сохранил множество важных и красивых памятники, достойных посещения. Он также выразил сожаление по поводу разрушения части города из-за незаконных вооруженных группировок.

В нашем распоряжении появилось видео, снятое в Пальмире:

Немецкий турист также добавил, что он расскажет своим друзьям в Германии обо всем, что увидел в Пальмире и Сирии, он пообещал посоветовать им посетить страну и посмотреть на ее культурное наследие, которое является достоянием человечества и является общим для всех.



В ходе визита немецкая делегация сделала фотографии и видео в каждом известном месте в Пальмире, они посетили музей древнего города, который включает в себя много важных статуй и артефактов.

Ранее сообщалось, что группа туристов из Франции, Австралии и Канады посетили древний город Пальмира. Группа, состоящая из 35 человек, впервые увидела восстановленный город. Иностранцы успели побывать в Вавилонском храме, на Столповой улице, посмотреть на Триумфальную арку, театр и другие наиболее важные археологические памятники города, которые много лет подвергались зверским разрушениям террористических организаций.

Члены туристической группы крайне обрадовались, когда увидели восстановленной Пальмиру после освобождения от террористических группировок.