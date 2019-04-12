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Путин поручил проработать вопрос о допзаказах на корабли для развития туризма в Крыму

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Путин поручил проработать вопрос о допзаказах на корабли для развития туризма в Крыму

Москва, 11 апреля. Вопрос размещения дополнительных заказов на корабли для развития туризма в Крыму нужно проработать до начала декабря, заявил президент РФ Владимир Путин.

Соответствующее распоряжение глава государства дал правительству РФ, сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, еще в 2015 году президент поручил поддержать яхтинг и морской туризм в Крыму. После этого на полуострове создали экспертный совет. В марте этого года руководитель проекта по гражданскому развитию района Балаклавской бухты Мария Литовко на встрече с Путиным рассказала о предложениях специалистов.

Путин поддержал активное развитие яхтинга в Балаклавской бухте и даже поручил силовикам «передвинуться», чтобы обеспечить возможности для развития яхтенного спорта.

Автор: Игорь Федоров
Источник: kremlin.ru
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