Путин поручил проработать вопрос о допзаказах на корабли для развития туризма в Крыму

Москва, 11 апреля. Вопрос размещения дополнительных заказов на корабли для развития туризма в Крыму нужно проработать до начала декабря, заявил президент РФ Владимир Путин.

Соответствующее распоряжение глава государства дал правительству РФ, сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, еще в 2015 году президент поручил поддержать яхтинг и морской туризм в Крыму. После этого на полуострове создали экспертный совет. В марте этого года руководитель проекта по гражданскому развитию района Балаклавской бухты Мария Литовко на встрече с Путиным рассказала о предложениях специалистов.

Путин поддержал активное развитие яхтинга в Балаклавской бухте и даже поручил силовикам «передвинуться», чтобы обеспечить возможности для развития яхтенного спорта.