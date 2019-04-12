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Лавров рассказал о значительном укреплении авторитета РФ в мире

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Лавров рассказал о значительном укреплении авторитета РФ в мире

Москва, 12 апреля. Россия значительно повысила свой авторитет во всем мире за последнее время. Соответствующее заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«За последнее время Россия смогла значительно повысить свой авторитет во всех регионах мира», — сказал он на ежегодной встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом Дипломатической академии МИД РФ.

По словам Лаврова, в Россию регулярно приезжает большое количество «делегаций на высшем уровне, на уровне министров иностранных дел, на уровне руководителей других ведомств», пишет ТАСС. 

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что многие страны с пониманием относятся к «независимой справедливой позиции России по отстаиванию международного права».

Ранее Лавров заявил, что западные страны, в том числе Соединенные Штаты Америки, взяли курс на разрушение международного права и замены его некими своими правилами.

Автор: Ксения Пудовкина
Источник: ТАСС
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