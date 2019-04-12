В Федерации космонавтики России возмущены безразличием Google к полету Гагарина

«Поехали!» Эта фраза прозвучала 58 лет назад и сразу же стала крылатой во всем Советском союзе. 12 апреля 1961 года летчик-космонавт Юрий Гагарин на корабле «Восток-1» поднялся на околоземную орбиту. Во всем мире эту памятную дату стали называть Днем космонавтики, однако небезызвестная компания Google почему-то решила не обращать внимания на важный день для всего человечества. В Федерации космонавтики России с недоумением отреагировали на действия зарубежной фирмы.

Любой пользователь Интернета знает, что главная страница поисковой системы Google каждый день меняется в зависимости от той или иной памятной даты. Руководство над строчкой поиска оформляет так называемые дудлы — картинки, анимации и игры на основе логотипа компании. Они появляются в честь различных событий, праздников, юбилеев и стали уже визитной карточкой поисковика. Было бы логично предположить, что и День космонавтики — значимое событие для всего мира — в корпорации отметят в фирменном стиле. Но на протяжении по меньшей мере трех лет Google обходит стороной 12 апреля.

Только в русскоязычном поисковике компании под строчкой поиска робко поместили фразу: «День космонавтики 2019. «Поехали!» Но стоит пользователю перейти по ссылке, как ждет настоящее разочарование: поисковик предлагает прочитать статью на «Википедии» о Дне космонавтики — «празднике, который отмечают в России и Белоруссии». Сетевая энциклопедия (также курируемая из-за рубежа) пошла по пути «большого брата» и принизила значение этой памятной даты.

На версии Google для Соединенных Штатов ситуация еще более странная: на главной страничке поисковика красуется анимация, посвященная 100-летнему юбилею немецкой школы дизайна и архитектуры Баухаус.

Не пытаясь оскорбить достоинства зарубежного искусства, все же отметим, что эта дата совсем не тянет на событие международного масштаба. А в категории «дудл дня» поисковик предлагает полюбоваться творчеством, посвященным Дню защиты детей в Боливии.

Оперативно связаться с пресс-службой Google Россия для выяснения причин такого скудного освещения Дня космонавтики корреспонденту Федерального агентства новостей не удалось.

В Федерации космонавтики России такие действия американской компании вызвали возмущение. Первый вице-президент Федерации космонавтики России Олег Мухин в беседе с ФАН прокомментировал позицию Google. Мухин подчеркнул, что корпорация пытается преуменьшить наши заслуги в освоении космического пространства. По его словам, День космонавтики всегда широко отмечался во всем мире.

«Абсолютно нахальное безумие! День признан международным праздником, это праздник всей планеты. Конечно, не говорить об этом дне просто кощунственно. Они пытаются поставить какие-то препоны нашим достижениям космонавтики и унизить нашу страну. Это естественное состояние [Запада], особенно сейчас. Все это понятно и плачевно», — заметил он.

Собеседник ФАН напомнил, что Россия активно сотрудничает с Соединенными Штатами по ряду космических проектов, поэтому такое равнодушие со стороны Google неприемлемо.

«Дело в том, что даже проект Sirius — о подготовке полетов к Луне — осуществляется в нашей стране фактически по просьбе NASA. Это просто плохо и печально, но все равно весь мир отмечает День космонавтики», — сказал Мухин.

Резюмируя, Олег Мухин поздравил всех с Днем космонавтики и назвал главную цель России в освоении космоса.

«Дальше — полет на Луну и Марс. К обычному космосу мы уже привыкли, многие страны запустили свои спутники в космическом пространстве, так что нужно покорять новые планеты», — подытожил он.

Отметим, что западные крупные компании — вроде Google и Facebook — неоднократно демонстрировали своеобразное понятие свободы слова и прав в Интернете. Международные гиганты по соображениям политической цензуры регулярно блокируют личные аккаунты и странички СМИ, взгляды которых идет вразрез с позицией компаний. Так, в начале апреля Facebook удалила почти 700 страниц и аккаунтов, связанных с крупнейшей в Индии оппозиционной партией. Еще несколькими днями ранее соцсеть устроила зачистку аккаунтов, якобы связанных с Россией, Ираном, а также Македонией и Косово. Тогда было удалено более 2,6 тыс. страниц.

Своеобразно западные гиганты подошли к освещению одной из значимых международных тем последнего времени — выборов на Украине. Компания Google фактически попыталась вычеркнуть из повестки дня кандидата Владимира Зеленского, заблокировав его рекламный аккаунт и удалив обращение кандидата к президенту Украины Петру Порошенко из списка популярных видео на YouTube.

Добавим, что корпорации содействовали американскому правительству в атаке на российские издания, в частности Федеральное агентство новостей, хотя и их попытка помешать свободным независимым СМИ обернулась фиаско.