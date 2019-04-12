Лавров рассказал, кто должен сделать первый шаг по урегулированию ситуации в ПАСЕ

Москва, 12 апреля. Представители Совета Европы, которые спровоцировали кризис ПАСЕ, должны сделать первый шаг по его преодолению. Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на встрече со студентами и преподавателями в МИД РФ.

«Кризис, который создавали не мы, мы будем готовы преодолеть, но первый и решающий шаг должны сделать те, кто в нарушение Устава Совета Европы лишил российскую делегацию в ПАСЕ всех необходимых полномочий», — отметил он.

Министр обратил внимание на то, что в Совете Европы сегодня становится все больше людей, которые выступают за прекращение бессмысленного противостояния с Россией. Он выразил уверенность, что конфликт между Москвой и Брюсселем выгоден лишь США и американскому бизнесу, который стремится вытеснить из Европы российских конкурентов.

Напомним, что ранее ПАСЕ предложила частично возобновить работу российской делегации, однако в Совете Федерации отметили, что Москва не согласна на полумеры и требует восстановления всех полномочий.

ПАСЕ лишила российских делегатов права голоса из-за ситуации на Украине. В ответ Россия приостановила свою деятельность в Парламентской ассамблее и заморозила финансирование организации. Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил о необходимости сохранить членство России в ПАСЕ. Если Россия выйдет из конвенций, это станет потрясением для СЕ, уверен политик.