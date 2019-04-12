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Песков рассказал, как Путин проведет День космонавтики

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Песков рассказал, как Путин проведет День космонавтики

Москва, 12 апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о планах главы государства Владимира Путина на День космонавтики, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Пресс-секретарь президента России поздравил журналистов с Днем космонавтики и рассказал, как этот день проведет российский лидер. В Кремле подчеркнули, что график Путина соответствует тематике дня.

«Он посетит НПО «Энергомаш»: пообщается с рабочими, ему покажут все, что делается на «Энергомаше», естественно, в русле производства для космической отрасли», — констатировал Песков.

Песков рассказал, как Путин проведет День космонавтики

Вечером в пятницу Путин выступит на торжественном мероприятии, посвященном Дню космонавтики, в государственном Кремлевском дворце

«В течение дня запланировано несколько внутренних рабочих встреч, в том числе президент примет генерального директора «Фольксвагена». Традиционно регулярно президент общается с представителями крупных зарубежных компаний, тем более таких гигантских, как «Фольксваген», которые давно успешно и прочно присутствуют на российском рынке», — добавил пресс-секретарь президента России.

В День космонавтики петербургская арт-группа «Явь» необычным способом поздравила жителей города с праздником. Художники изобразили на стене одного из домов граффити с Валентиной Терешковой, которая в 1963 году стала первой в мире женщиной-космонавтом.

Автор: Анна Клименко
Источник: Федеральное агентство новостей
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