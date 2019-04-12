Фотография россиянки признана одной из лучших в 2018 году

Москва, 12 апреля. Фотография россиянки Дианы Маркосян под названием «Кубанита» признана одной из лучших в 2018 году. Работа победила в категории «Проблемы современности» на конкурсе фотожурналистов World Press Photo.

Маркосян сделала снимок в одном из районов Гаваны. На фотографии запечатлена 15-летняя девушка по имени Пура, которая собирается отпраздновать свой день рождения. В латинской культуре в 15-летие символилизует превращение девочки в женщину и является особым праздником.

Россиянка уточнила, что для Пуры этот день стал важным еще и потому, что несколько лет назад врачи диагностировали у нее опухоль головного мозга и сказали, что она не доживет до 13 лет. «Кубанита» стала победителем в категории «Проблемы современности».

Главный приз World Press Photo достался американцу Джону Муру. Фотограф снял обыск американскими пограничниками женщины из Гондураса на глазах у ее маленькой дочери. Автор снимка пояснил, что иностранки пытались пробраться в США в составе «каравана мигрантов».

1/3 Just announced: the World Press Photo of the Year is ‘Crying Girl on the Border’ by John Moore (USA) (@jbmoorephoto), Getty Images: https://t.co/0P9mFlraG2 #WPPh2019 pic.twitter.com/7P2lOoN9I2 — World Press Photo (@WorldPressPhoto) April 11, 2019

В 2017 году лучший снимок сделал фотограф из Венесуэлы Роналдо Шемидт. Автор запечатлел горящего бегущего мужчину в противогазе — 28-летнего Хосе Виктора Саласара Балса. Участник конкурса пояснил, что мужчина с его кадра принимал участие в антиправительственных манифестациях в Каракасе 3 мая 2017 года. Во время митинга произошел взрыв топливного бака мотоцикла и одежда Саласара Балса загорелась. Мужчину с ожогами первой степени доставили в госпиталь, где ему была оказана медпомощь.