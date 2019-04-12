Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Путин наградил премьер-министра Индии орденом Андрея Первозванного

153
0 Оставить комментарий

Путин наградил премьер-министра Индии орденом Андрея Первозванного

Москва, 12 апреля. Президент РФ Владимир Путин наградил премьер-министра Индии Нарендру Моди орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

Согласно тексту указа главы российского государства, опубликованного на портале правовой информации, Нарендра Моди награжден орденом «за выдающиеся заслуги в развитии особо привилегированного стратегического партнерства между Российской Федерацией и Республикой Индией».

«За выдающиеся заслуги в развитии <...> дружественных связей между российским и индийским народами наградить орденом Святого апостола Андрея Первозванного премьер-министра Индии Нарендру Моди», — подчеркивается в указе.

В конце марта сообщалось, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко была награждена орденом святого апостола Андрея Первозванного. Указ о награждении подписал президент РФ Владимир Путин.

Автор: Ксения Пудовкина
Источник: Портал правовой информации
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров