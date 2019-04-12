Путин наградил премьер-министра Индии орденом Андрея Первозванного

Москва, 12 апреля. Президент РФ Владимир Путин наградил премьер-министра Индии Нарендру Моди орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

Согласно тексту указа главы российского государства, опубликованного на портале правовой информации, Нарендра Моди награжден орденом «за выдающиеся заслуги в развитии особо привилегированного стратегического партнерства между Российской Федерацией и Республикой Индией».

«За выдающиеся заслуги в развитии <...> дружественных связей между российским и индийским народами наградить орденом Святого апостола Андрея Первозванного премьер-министра Индии Нарендру Моди», — подчеркивается в указе.

В конце марта сообщалось, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко была награждена орденом святого апостола Андрея Первозванного. Указ о награждении подписал президент РФ Владимир Путин.