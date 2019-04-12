Лавров подтвердил, что РФ продолжит бороться с терроризмом в Сирии

Москва, 12 апреля. Россия продолжит бороться с терроризмом в Сирии и будет и дальше оказывать соответствующую помощь мировому сообществу, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

Выступая на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом Дипломатической академии МИД, министр подчеркнул, что Москва намерена сотрудничать с зарубежными партнерами в борьбе с такими угрозами, как терроризм, распространение оружия массового поражения, наркотрафик и организованная преступность.

«Будем и дальше вносить вклад в решение многочисленных кризисов, в том числе в борьбу с терроризмом на территории Сирии», — добавил Лавров.

Глава МИД напомнил, что благодаря помощи, которую РФ оказала САР по просьбе Дамаска, в Сирии были разгромлены основные силы террористической организации ИГ1 (запрещена в РФ), также была сохранена сирийская государственность.

Как отметил Лавров, Москва способствовала созданию в САР условий для перехода к политическому урегулированию конфликта.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В настоящее время в стране ведется борьба с остатками незаконных вооруженных формирований. Наиболее остро сейчас стоят вопросы возвращения в свои дома сирийских беженцев, а также политического урегулирования конфликта в САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.