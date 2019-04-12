Онкологи назвали первые признаки рака

Москва, 12 апреля. Врачи назвали первые симптомы, которые могут свидетельствовать об онкологическом заболевании.

По словам специалистов, обычно наиболее явно признаки рака проявляются уже на поздних стадиях, однако есть ряд факторов, которые могут сигнализировать об опасной болезни.

Одним из них является хроническая усталость. Если человек постоянно чувствует себя уставшим — это повод обратиться к врачу. Второй признак — резкие скачки веса, которые свидетельствуют о серьезном сбое в работе организма. Кроме того, стоит обратить внимание на постоянные или периодические боли, которые продолжаются на протяжении долгого периода времени.

Еще одним симптомом, указывающим на явный дисбаланс в организме, являются новообразования на коже. Гнойники, родинки, фурункулы и даже прыщи могут стать первым признаком онкологического заболевания. Внимание стоит обратить и на повышенную температуру тела. Особенно если она постоянно держится в районе 37 с небольшим градусов по Цельсию, а простуды нет.

Первыми признаками рака также могут стать беспричинный «кашель курильщика», частое мочеиспускание и отеки, передает портал ActiveFeel.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин в ходе традиционного послания к Федеральному собранию сообщил, что в ближайшие шесть лет на мероприятия, направленные на борьбу с онкологическими заболеваниями, будет выделен триллион рублей. Он также заявил, что система ранней диагностики в РФ должна включать онкологические обследования.