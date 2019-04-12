Призыв к отказу от прививок может стать противозаконным. ФАН-ТВ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека уже давно бьет тревогу. Из-за распространения в обществе антинаучных сведений о вреде вакцинации за последние два года увеличилось число людей, добровольно отказавшихся от прививок, что, по мнению экспертов, может привести к эпидемиям давно забытых болезней. В Госдуме провели круглый стол на тему «Отказ от вакцинации — серьезная угроза XXI века». Министерство здравоохранения уже готовит законопроекты, предусматривающие запрет на публичные призывы отказываться от прививок, нарушителям грозит административная ответственность.

С начала 2019 года уже были зафиксированы вспышки кори в Москве, Калужской, Ивановской, Курской, Владимирской, Рязанской областях и Екатеринбурге. В 2018 году корью болели более 2,5 тысячи россиян — это в три раза больше, чем в 2017 году. Но эти цифры не являются слишком убедительными для «антипрививочников», они считают, что эпидемия кори связана с притоком эмигрантов, а вакцины стали давно не более чем фарминдустрией для сбыта некачественных препаратов.

«Мы видим здесь прямую связь инвалидизации из-за опасной вакцинации. У каждого нормального здравомыслящего родителя есть масса примеров, у меня их сотни. Когда ребенок стал аутистом после прививок, началась задержка развития, он начал непрестанно болеть, снизился иммунитет, диабет, отказ почек и так далее. Если посмотреть причинно следственную связь — это все итог прививок. И профилактика давно превратилась в русскую рулетку для каждой семьи», — считает Николай Мишустин, общественный деятель.

Общественный деятель Геннадий Онищенко уверен, что благодаря российскому здравоохранению человечество приобрело в XX веке мощный инструмент, который принципиально изменил ситуацию с инфекционными болезнями. Вакцинация играет важную роль в увеличении средней продолжительности жизни минимум на 20 лет.

«Чем отличается здоровый человек от больного? Когда здоровому человеку говорят «давай мы тебя привьем, особенно твоего ребенка». Да, у него может быть температура, аллергическая реакция, а зачем? Он же здоровый вроде, все нормально вокруг, а если человек заболел. Даже если мы ему скажем «тебе поможет цианистый калий», он пойдет на это, потому что здесь психология человека цепляется за любую, даже самую нереалистичную рекомендацию, потому что он болен», — говорит Геннадий Онищенко, депутат Государственной думы РФ.

Геннадий Онищенко уверен, что люди, которые занимаются агитацией в Интернете, не обладают достаточными знаниями и необходимым медицинским образованием, чтобы склонять кого-либо к отказу от прививок. Причиной, по которой россияне избегают вакцинацию, является недостаток правдивой информации о ее проведении. Это предлагает исправить, замминистра здравоохранения России Айрат Фаррахов.

«Фейковые новости, антивакцинальные лобби — это, безусловно, очень большое зло. Действительно, наверное, сегодня с очень активным развитием социальных сетей мы серьезно проигрываем, и этому надо уделить внимание. Недостаточна эта информация, возможно, и является одним из факторов того, что большое количество граждан проявляют нерешительность или отказ в целом от вакцинации. На наш взгляд объективная информация имела бы очень положительный эффект», — сказал Айрат Фаррахов, замминистра здравоохранения России.

Айрат Фаррахов внес в Госдуму законопроект, обязывающий Правительство ежегодно представлять официальный доклад о реализации иммунной профилактики и национального календаря профилактических прививок.