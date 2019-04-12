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ФСБ проводит следственные действия в администрации Бабаюртовского района Дагестана

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Администрацию Бабаюртовского района Дагестана обыскивает ФСБ

Махакала, 12 апреля. Сотрудники ФСБ задержали главу Бабаюртовского района Дагестана Эльдара Карагишева. Он подозревается в служебном подлоге, растрате и злоупотреблении должностными полномочиями.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, Карагишев был задержан накануне.

«Сегодня обыски проходят в здании администрации района», — уточнил собеседник ФАН.

По версии следствия, Карагишиев присвоил деньги, выделенные на реконструкцию парка в селе Бабаюрт, а также ремонт улиц в селе Львовское.

Напомним, в минувшую среду правоохранители задержали главу Дербентского района Дагестана Магомеда Джелилова. На его рабочем месте и по месту жительства также были проведены обыски, после он был доставлен в Москву на допрос. Ему предъявлены обвинения в растрате.

Автор: Игорь Федоров
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