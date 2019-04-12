Дамаск, 12 апреля. Сотни перемещенных сирийцев возвращаются из Ливана на родину через контрольно-пропускной пункт «Ад-Дабуссия», расположенный в районе Талль-Хала. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

Возвращающиеся домой сирийские беженцы выразили свою радость по поводу долгожданного возвращения. Медицинские бригады, находящиеся на месте, предоставили вакцину для детей сирийских беженцев и предоставили предметы первой важности из учреждений, работающих недалеко от контрольно-пропускного пункта.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

«Трудно даже выразить мою радость по поводу того, что мы вернулись после семи лет скитаний. Мы много страдали, но теперь едем обратно в нашу страну, которая будет все больше и больше процветать благодаря Аллаху», — заявил один из бывших беженцев в комментарии ФАН.

Стоит отметить, что сирийское правительство делает все возможное для того, чтобы как можно быстрее восстановить разрушенную террористическими группировками инфраструктуру в освобожденных регионах Сирии. В первую очередь восстанавливается водопровод, электричество, канализация, связь. Специально обученные бригады ремонтируют муниципальные объекты, частные дома, старинные рынки, больницы, школы, детские сады. Все это необходимо для скорейшего возвращения людей в родные места, где они, наконец, смогут зажить нормальной жизнью.

Ранее сообщалось, десятки сирийцев прибыли в республику из ливанских лагерей, среди них были в основном дети и женщины. Всех беженцев посадили на автобусы и другие транспортные средства, которые довезли их до родных деревень и городов. Там их с распростертыми объятиями приняли местные власти.

В рамках совместных усилий сирийского государства в сотрудничестве с ливанской стороной по возвращению всех перемещенных лиц на родину продолжается процесс возвращения вынужденно перемещенных лиц через вновь открывшиеся центры в контрольно-пропускных пунктах, которые находятся на границе Сирии, Иордании и Ливана.