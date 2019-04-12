Топилин заявил о снижении рождаемости в России в 2018 году

Москва, 12 апреля. Рождаемость в России в 2018 году снизилась на 5,4% по сравнению с показателями 2017 года, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на расширенном заседании коллегии ведомства.

Топилин сообщил о подведении итогов прошлого года в Ростате. Министр уточнил, что цифры будут пересматриваться, однако результаты неутешительные.

«Количество рождений составило 1,604 миллиона, и снижение по сравнению с 2017 годом, хотя это очень неприятно, безусловно, мы будем предпринимать все усилия для того, чтобы эту тенденцию переломить, но снижение составило 5,4% — это минус 90 тысяч рождений по сравнению с предыдущим годом», — констатировал российский министр.

При этом Топилин добавил, что в прошлом году вступил в силу так называемый демографический пакет. Он уточнил, что без него в 2017 году снижение составило почти 200 тысяч рождений.

«Поэтому это уменьшение темпов снижения количества рождений нам кажется очень важным», — заметил он, добавив, что работа по поддержке семей при рождении ребенка будет продолжена.

В конце марта глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства РПЦ протоиерей Димитрий Смирнов обвинил работающих в офисах россиянок в снижении рождаемости в стране.