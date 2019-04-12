Экстрадиция Ассанжа грозит США взрывом «информационной бомбы»

Поистине «черным четвергом» стало 11 апреля для основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Посол Эквадора, в дипмиссии которого на протяжении семи лет скрывался интернет-диссидент, сам пригласил британских полицейских на свою территорию, и те произвели показательный арест знаменитого затворника. В одночасье Ассанж лишился не только политического убежища, предоставленного ему Эквадором в 2012 году, но и недавно полученного им гражданства этой страны.

Новый президент Эквадора Ленин Морено назвал поведение Ассанжа «грубым и агрессивным», а заявления связанных с ним организаций, в первую очередь портала WikiLeaks, — «враждебными и угрожающими». Два этих фактора, по словам Морено, «довели ситуацию до точки», после которой предоставление политического убежища Ассанжу стало невозможным.

Судя по всему, позиция Эквадора является лишь фиговым листком, прикрывающим печальную правду о дальнейшей судьбе Ассанжа. Однако вполне может статься, что в этой истории окажется в проигрыше далеко не он один.

«Враг государства»

Эквадорские оправдания выдачи Ассанжа на расправу британскому суду, а также заявления Морено о «письменных гарантиях» Лондона, якобы обещавшего не выдавать диссидента в те страны, где ему угрожают смертная казнь или пытки, вступили в прямое противоречие с событиями, произошедшими сразу после ареста. Как выяснилось уже на первом заседании Вестминстерского магистратского суда Лондона, Ассанжа арестовали «на основании двух запросов об экстрадиции», один из которых подали США.

Обвинения против Ассанжа, выдвинутые в Соединенных Штатах, давно известны: там основателя портала WikiLeaks обвиняют в шпионаже и хищении государственной собственности, под которой подразумеваются секретные документы американского правительства. Несмотря на то, что основное обвинение, выдвинутое против Ассанжа Минюстом США, как и его полный текст, является секретным, косвенные намеки на его содержание были получены через те же сливы документов на WikiLeaks.

Например, в документах Пентагона Ассанж называется «врагом государства». Этим термином в нормативных актах американского военного ведомства обозначаются, в частности, «Аль-Каида»1 и «Исламское государство»1 (террористические организации, запрещенные на территории РФ). Если военнослужащего США признают виновным в контактах с «врагами государства», то ему может грозить крайне серьезное уголовное наказание — вплоть до смертной казни.

Статьи, которые, весьма вероятно, будут предъявлены Джулиану Ассанжу в случае его весьма вероятной экстрадиции за океан, тоже подразумевают смертную казнь. И, по всей вероятности, Вашингтон, в отличие от Лондона, отнюдь не намерен давать кому-либо даже устных гарантий долгих лет жизни «врага Америки».

Ассанжа ждет показательная расправа...

Тот факт, что Ассанжа в США намереваются судить показательно строго и даже жестоко, прояснился еще три года назад. Тогда интернет-активист написал в своем Twitter, что согласен на добровольную экстрадицию в Америку в случае, если Вашингтон смягчит или отменит судебный приговор в отношении одного из ключевых информаторов WikiLeaks Брэдли (Челси) Мэннинга.

Двойное имя Брэдли-Челси в случае Мэннинга неслучайно: он рос слабым замкнутым ребенком и с самого детства считал себя девочкой, но думал, что это ненормально, и пытался бороться с этим — в том числе поступив на службу в армию США и став кадровым разведчиком. Впоследствии, уже в находясь в тюрьме, Брэдли добился официального признания себя женщиной — и в 2015 году сменил пол.

Имя Мэннинга стало известно общественности в 2010 году, когда на WikiLeaks появилось секретное видео американского авианалета в Ираке. На нем было хорошо видно, как солдаты армии США расстреливают группу гражданских лиц. В результате того инцидента погибли 18 человек, в том числе двое репортеров агентства Reuters. Общественный резонанс тогда вызвала вторая фаза зафиксированной на видео атаки, когда под обстрел попали явно безоружные люди, уносившие из-под шквального огня своего раненого товарища.

Мэннинга, через которого видео утекло на WikiLeaks, вычислили быстро — на него донес бывший хакер и журналист Адриан Ламо, с которым Брэдли поделился историей происхождения и публикации этой записи. В суде Мэннинг чудом избежал смертной казни и 60-летнего тюремного срока, получив «всего лишь» 35 лет. На смягчении этого жестокого приговора и настаивал Ассанж, призывая Вашингтон, по сути, обменять его «голову» на свободу Мэннинга.

Стоит ли добавлять, что власти США не пошли ни на какие сделки с Ассанжем, хотя и смягчили впоследствии приговор теперь уже Челси Мэннинг: в итоге информатор WikiLeaks отбыла в тюрьме семь лет и вышла на свободу в мае 2017 года.

...или простое убийство

Впрочем, длительный тюремный срок или смертная казнь — лишь один из возможных сценариев будущего для Ассанжа, если США все-таки добьются его экстрадиции из Великобритании. Альтернативный вариант может закончиться тривиальным убийством диссидента где-то на пустынной американской улице.

Удивляться тут нечему: именно такой сценарий был продемонстрирован миру в случае с убийством работника исполнительного комитета Демократической партии Сета Рича, которого увязывают с утечкой переписки его однопартийцев в июле 2016 года, впоследствии опубликованной на WikiLeaks. Обычно этот портал не разглашает источников своих данных, но в случае переписки Демпартии Ассанж был вынужден сделать исключение.

Так вот, Рич был убит в начале августа 2016 года двумя выстрелами в спину возле своего дома в Вашингтоне. В полицейском отчете в качестве причины нападения была указана «попытка ограбления», хотя бумажник и ценные вещи жертвы оказались на месте.

По словам Ассанжа, Рича убили по политическим мотивам — как добровольного информатора WikiLeaks, подтвердившего аутентичность переписки Демпартии и описавшего саму процедуру утечки. Ассанж тогда даже объявил вознаграждение в 20 тысяч долларов за любые новые данные о смерти Рича, которые выходили бы за рамки скупого полицейского отчета.

Сегодня своего рода «страховым полисом» для Ассанжа остается обещанная «информационная бомба», которую он заложил еще в 2013 году. Тогда через сервера WikiLeaks были опубликованы ссылки на скачивание неких эксклюзивных конфиденциальных документов общим объемом более 400 гигабайт. Файлы были защищены криптографическим ключом, который администраторы WikiLeaks пообещали раскрыть публике в случае причинения вреда кому-либо из ключевых фигур организации, начиная с Ассанжа, который к тому времени уже скрывался в посольстве Эквадора.

Судя по всему, это время уже пришло. Если у ребят из WikiLeaks и в самом деле есть «информационная бомба», то пора ее продемонстрировать. Хуже этим «врагам США» уже вряд ли будет.

1 Организация запрещена на территории РФ.