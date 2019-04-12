Психологи назвали верные способы вернуть нежность в отношения

Москва, 12 апреля. Психологи утверждают, что восемь объятий в день помогут сохранить любовь и влечение друг к другу даже после 15 лет совместной жизни.

Как пишет Planet Today, чтобы восстановить или сохранить те чувства, которые испытывала пара в момент зарождения отношений, важно не забывать о тактильном контакте — объятиях, поцелуях или массаже. Специалисты подчеркивают, что вернуть страсть помогут регулярные интимные отношения.

Психологи советуют как можно больше и чаще разговаривать, то есть важно стать друг для друга интересными собеседниками. Также не стоит забывать о комплиментах и совместных походах, например, в театр. Чтобы сохранить трепет в отношениях, можно делать неожиданные сюрпризы и подарки, устраивать ужины и отправляться в небольшие путешествия в выходные.

По мнению экспертов, крепкие отношения складываются у тех людей, у которых есть общее увлечение — танцы, спортзал или даже рыбалка.

Напомним, ранее психологи назвали несколько простых правил, следуя которым человек может измениться и стать счастливым.