РФ зафиксировала шесть нарушений в провинциях Латакия и Хама в Сирии

Москва, 12 апреля. Российские наблюдатели в Сирии за минувшие сутки зафиксировали шесть нарушений режима прекращения огня в провинциях Латакия и Хама. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном в пятницу.

«Российской частью <…> зафиксировано шесть случаев нарушений режима прекращения боевых действий: Латакия – пять, Хама – один», — уточняется в сообщении.

Турецкая сторона в течение дня случаев стрельбы не зафиксировала. За последние 24 часа гуманитарные акции Центром по примирению враждующих сторон не проводились. Новые соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий с незаконными вооруженными формированиями и населенными пунктами не подписывались.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В настоящее время на территории страны продолжается борьба с остатками незаконных вооруженных формирований. Наиболее остро стоят вопросы политического урегулирования в САР и возвращения в страну беженцев.